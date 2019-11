Kulisy powrotu Enrique na stanowisko selekcjonera reprezentacji Hiszpanii

16.11 | Hiszpania rozgromiła w Kadyksie Maltę 7:0 (2:0) w meczu grupy F eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Gospodarze już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego.

Enrique objął reprezentację Hiszpanii w lipcu 2018 roku, zastępując Fernando Hierro. Były szkoleniowiec Barcelony z powodzeniem prowadził La Furia Roja w eliminacjach do Euro 2020, ale w czerwcu tego roku niespodziewanie ustąpił ze stanowiska z przyczyn osobistych.

Dwa miesiące później okazało się, że zmarła jego córka Xana. Dziewięciolatka przegrała walkę z rakiem kości.

Pod nieobecność Enrique reprezentację Hiszpanii na przyszłoroczne mistrzostwa Europy wprowadził Robert Moreno. Kropkę nad i reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego postawiła, remisując ze Szwecją 1:1 w 7. kolejce. W niedzielę w Madrycie Hiszpanie rozgromili Rumunów 5:0 i z przytupem zakończyli eliminacje Euro 2020. Po tym spotkaniu Moreno zbojkotował media i nie przyszedł na konferencję prasową, co wywołało PR-owy kryzys w hiszpańskiej federacji.

Na wtorek hiszpańska federacja zwołała więc konferencję prasową, na której prezes Luis Rubiales, w towarzystwie dyrektora sportowego Jose Francisco Moliny, przedstawił swoją wersję zdarzeń, by przeciąć wszelkie niedomówienia.

- Chcemy, żebyście poznali całą prawdę. Federacja zabiera głos w tej sprawie po raz pierwszy. Luis Enrique wróci na stanowisko selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. 19 czerwca kadrę przejął Robert Moreno, ale stawialiśmy sprawę jasno, że będziemy czekali na powrót Luisa Enrique. Przez cały czas działaliśmy przejrzyście - podkreślił.

Od czasu śmierci córki selekcjonera Rubiales i Enrique rozmawiali trzy razy.

- Moreno, w czasie poprzedniego spotkania ze mną i z Moliną, przekazał nam, że Luis Enrique chce wrócić. Zdecydowaliśmy się najpierw porozmawiać z nim osobiście, zadać mu parę prywatnych pytań i usłyszeć bezpośrednio od niego, że chce wrócić - relacjonował kulisy sprawy.

Rozmowę z Enrique odłożyli na gorący czas walki o Euro 2020.

Zszedł z drogi

- Po namyśle Molina zdecydował, żebyśmy porozmawiali po tym, jak zakwalifikujemy się na mistrzostwa Europy. Trzymaliśmy się tego aż do mojego poniedziałkowego telefonu. W niedzielę Molina przekazał Robertowi Moreno, jaka będzie kolej rzeczy. Powiedział, że jeśli Luis Enrique znów chce stanąć na czele tego projektu, weźmiemy to pod uwagę. W poniedziałek dostaliśmy wiadomość, w której Robert poinformował, że zgadza się na odejście, aby nie blokować powrotu Luisowi Enrique - podkreślił Rubiales.

Kluczowa rozmowa pomiędzy prezesem a Enrique miała miejsce w poniedziałek, dzień po zakończeniu eliminacji Euro 2020.

- Wyjaśniłem mu wszystko i zapytałem o to, czy chce wrócić. Powiedział, że tak. Podziękował za to, że dotrzymałem słowa. We wtorek Molina spotkał się z prawnikami Moreno, aby zakończyć kwestię. Nie zmienialiśmy naszej strategii i przez cały ten czas wobec wszystkich byliśmy lojalni - zapewnił szef federacji.