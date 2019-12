Trener Hiszpanów: polski zespół niebezpieczny, Lewandowski ponadprzeciętny

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Losowanie odbyło się w sobotę w Bukareszcie. Zespoły z grupy E będą rywalizować w Bilbao (tam Hiszpania rozegra wszystkie mecze grupowe) oraz Dublinie. Stawkę po marcowych barażach uzupełni Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja lub Irlandia.



Młodzi, mocni i głodni. Hiszpania, czyli przekleństwo polskich piłkarzy Reprezentacja... czytaj dalej » - Wiedza, że zagramy u siebie, w Bilbao, i sposób, w jaki zakwalifikowaliśmy się na Euro 2020, dają powody, żeby mieć dobre samopoczucie - wyznał 49-letni Enrique, który wrócił na stanowisko selekcjonera w połowie listopada.

Enrique: jesteśmy w grupie faworytów

Hiszpania zdobyła w eliminacjach 26 na 30 możliwych punktów, strzelając 31 goli. Więcej wbiły tylko Belgia - 40, Anglia i Włochy - po 37 oraz Rosja - 33.



- To nie jest tak, że jesteśmy faworytami. Jesteśmy w grupie faworytów. Jeśli jest ich sześciu czy ośmiu, to tak, jesteśmy jednym z nich - ocenił hiszpański trener.

Na stadionie San Mames w Bilbao kadra La Roja nie grała oficjalnego spotkania od kilkudziesięciu lat. Obiekt, na którym swoje mecze na co dzień rozgrywa Athletic, został przebudowany w 2013 roku.



- Według mnie to jeden z najpiękniejszych stadionów w Europie, obok Wembley. Jest cudowny, naprawdę wspaniały. Panuje tam też świetna atmosfera. Jestem spokojny, że będziemy mieli maksymalne wsparcie i mam nadzieję, że nie rozczarujemy, będziemy w stanie wygrać wszystkie trzy spotkania i awansować z grupy - skomentował Enrique.

Źródło: PAP/EPA Luis Enrique podczas ceremonii losowania

Lewandowski "ponadprzeciętny"

W Hiszpanii euforia. "Idealne losowanie" Hiszpańskie media... czytaj dalej » Spytany o opinię o polskim zespole, selekcjoner Hiszpanów nazwał go "niebezpiecznym", natomiast kapitana Roberta Lewandowskiego opisał jako "ponadprzeciętnego".



Enrique zgodził się także, że zdecydowanie najtrudniejsza w przyszłorocznym turnieju będzie grupa F z Portugalią, Francją i Niemcami. - Można przestraszyć się od samego czytania nazw tych drużyn. Najpierw można odetchnąć z ulgą (że Hiszpania zagra w innej grupie - red.), ale jeśli udałoby się awansować z grupy z takimi ekipami, to nie trafia się później na nie aż do finału - analizował.



Enrique pełnił rolę selekcjonera od lipca 2018 r. W czerwcu bieżącego roku podał się do dymisji, ponieważ chciał spędzić więcej czasu z córką, zmagającą się z nowotworem kości. W sierpniu dziewięcioletnia Xana zmarła, a 19 listopada szkoleniowiec wrócił na stanowisko. Tymczasowo zastępował go Robert Moreno.



- Jestem zadowolony nie tylko z losowania, ale i z tego, że znów tu jestem i będę mógł poprowadzić reprezentację. Chyba nie jestem takim potworem, bo wszyscy ludzie ze świata futbolu, których poznałem, okazują mi więcej życzliwości niż zasługuję - powiedział Enrique.



Euro 2020 potrwa od 12 czerwca do 12 lipca. Spotkania odbywać się będą na 12 stadionach w 12 krajach. Polska zagra z Hiszpanią w Bilbao, a dwa pozostałe mecze fazy grupowej rozegra w Dublinie w Irlandii.

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)