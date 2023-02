Dyrektor PSG nie wytrzymał na trybunach. "Zrobił show"

Ostatnie tygodnie są niezwykle napięte na Parc des Princes. Wszystko z powodu trzech kolejnych porażek, które popsuły atmosferę w drużynie PSG. Zespół Christophe'a Galtiera na wyjazdach w 1/8 finału Pucharu Francji przegrał z Olympique Marsylia 1:2, tydzień temu w lidze uległ 1:3 Monaco, a następnie na własnym stadionie 0:1 Bayernowi Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

"Wykrzykiwał instrukcje do zawodników"

W niedzielę w ligowym starciu z Lille zanosiło się na przełamanie. Obrońcy mistrzowskiego tytułu prowadzili 2:0 po 17 minutach. Jednak przyjezdni nie zamierzali się poddawać i efekty ich pracy szybko przyszły. W 69. minucie po trafieniu Jonathana Bamby było już 3:2 dla Lille. I wtedy zaczęło się robić gorąco. Przynajmniej za sprawą dyrektora do spraw sportowych PSG. "Zrobił show" - podkreśla dziennik "L'Equipe".

"Wściekły Luis Campos opuścił trybuny, by dołączyć do ławki rezerwowych i strefy technicznej, a następnie wykrzykiwał instrukcje do zawodników. Portugalczyk zamienił też kilka słów z sędzią czwartym" - donosi serwis vipsg.fr.



Dans la zone technique de Christophe Galtier, Luis Campos se la joue coach du PSG #PSGLOSCpic.twitter.com/Oeg2EACTj2 — Vibes Foot (@VibesFoot) February 19, 2023





Działacz zachowywał się bardzo ekspresyjnie. Co ciekawe, gdy zszedł on bliżej ławki rezerwowych, wtedy wrócił na nią trener Galtier. W przypadku porażki paryżan, pożegnałby się on - zdaniem francuskich mediów - z posadą szkoleniowca drużyny.



Luis Campos has now come down from the stands and is now with the PSG staff… pic.twitter.com/KZe2CNwmlP — PSG Report (@PSG_Report) February 19, 2023

Na szczęście dla Galtiera gospodarze w końcówce meczu odwrócili niekorzystny wynik. W 87. minucie wyrównał Kylian Mbappe, a w piątej doliczonej minucie przez sędziego na 4:3 trafił z rzutu wolnego Leo Messi. Tuż po tej bramce Galtier ruszył do cieszących się zawodników, a kipiący ze złości Campos wymachiwał coś w kierunku jednego z sędziów bądź delegata.



LE MESSI! SCENY W PARYŻU!



Co za mecz na Parc des Princes! PSG pokonało LOSC Lille 4:3, a gola na wagę trzech punktów z rzutu wolnego zdobył Leo Messi! #modanafrancjępic.twitter.com/6x30CEAE2w — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 19, 2023

Po meczu więcej niż o wyniku mówiło się o zachowaniu dyrektora PSG. Trener, jak wyznał, nie przyjął tego źle.

- To nie jest ingerencja. Luis jest pasjonatem, głodnym zwycięstw, a my mamy bardzo wysokie cele. To pokazuje wielkie pragnienie wspólnego sukcesu. Luis jest częścią zarządzania technicznego i sportowego, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu, ponieważ nie interweniował na poziomie techniczno-taktycznym - wyjaśnił Galtier.

Czy Portugalczyka czeka kara w związku ze swoim zachowaniem? Zdaniem "L'Equipe" Campos ma akredytację dającą mu dostęp do wszystkich obszarów boiska.

W przeszłości podczas pracy w Monaco czy Lille krewkiemu Portugalczykowi zdarzało się już pojawiać w przestrzeni zarezerwowanej dla trenera.

Stołeczna drużyna prowadzi w tabeli z dorobkiem 57 pkt. Drugi w klasyfikacji Olympique Marsylia traci pięć punktów.