Przedwczesna radość po golu. Piłkarze grali, on biegł po całusa

Polak przeprasza za "Panenkę", jego trener zapowiada karę. "Wszyscy powinni znać swoje obowiązki" Środowy wieczór... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w meczu 7. kolejki ligi bułgarskiej Łudogorec - Sławia Sofia. Gospodarze długo mieli problemy, żeby sforsować defensywę rywala. Dopiero w 79. minucie udało się to Wandersonowi, zamienił na gola dośrodkowanie z prawej strony boiska. Wydawało się, że to gol na wagę zwycięstwa gospodarzy.

Przedwczesna radość

Trafienie tak ucieszyło Brazylijczyka, który na murawie pojawił się 20 minut wcześniej, że postanowił świętować je ze swoją kobietą.

Nie był jednak świadomy, że sędzia od razu anulował gola. Przyjezdni zdążyli już wznowić grę, podczas gdy Wanderson rozentuzjazmowany podbiegł pod jedną z trybun, przeskoczył ogrodzenie i pocałował swoją miłość.

Choć kamery tego nie uchwyciły, 31-latek musiał być nieźle zdziwiony, gdy wrócił na plac gry i dowiedział się o decyzji arbitra, pana Stefana Apostołowa. Udało się uchwycić powtórki gola. Jak pokazały, pozycji spalonej wcale nie było... Bramka powinna być uznana.



One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside pic.twitter.com/EtXjsJGpte — mshumanov (@shumansko) August 26, 2019





Spotkanie skończyło się bezbramkowym remisem, mimo że Łudogrec przez całą drugą połowę grał z przewagą jednego piłkarza, po czerwonej kartce dla bramkarza gości Antonisa Stergiakisa. 67 minut na placu gry w zespole gospodarzy spędził Jakub Świerczok, dziesięć minut dłużej grał Jacek Góralski.

Remis kosztował piłkarzy Łudogorca utratę pozycję lidera bułgarskiej ekstraklasy na rzecz Lewskiego Sofia. Sławia zajmuje w tabeli siódme miejsce.