Anglicy wybrali piłkarza i piłkarkę roku

Henderson i LIverpool są nie do zatrzymania

Oboje są triumfatorami Ligi Mistrzów. 29-letni Henderson cieszył się ponadto ze zwycięstwa w klubowych mistrzostwach świata oraz spotkaniu o Superpuchar UEFA.



Liverpool, najczęściej z nim w wyjściowym składzie, w całym 2019 roku przegrali tylko jedno ligowe spotkanie i obecnie pewnie prowadzi w tabeli angielskiej ekstraklasy. W ubiegłym roku Henderson rozegrał też siedem meczów w drużynie narodowej, przyczyniając się do jej awansu na mistrzostwa Europy oraz zajęcia trzeciego miejsca w inauguracyjnej edycji Ligi Narodów.



Na drugim miejscu w plebiscycie uplasował się Raheem Sterling z Manchesteru City, a na trzecim - Harry Kane z Tottenhamu Hotspur.

Bronze po pięciu latach

Bronze, która w plebiscycie angielskiej federacji (FA) triumfowała także przed pięcioma laty, i jej koleżanki z Lyonu dominują z kolei w kobiecej Division 1 we Francji. Są w niej niepokonane od ponad trzech lat.