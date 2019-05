Kolega Piątka zawieszony do końca sezonu za naruszenie nietykalności sędziego

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w usłudze Player.pl

Poniedziałkowego spotkania 21-letni Brazylijczyk nie dokończył. Kwadrans przed końcowym gwizdkiem wyleciał z boiska po tym, jak wpadł w furię.

Zaczęło się od tego, że dostał żółtą kartkę za odepchnięcie zawodnika gości Ericka Pulgara. Kilka sekund wcześniej ostro starł się z nim, walcząc o piłkę. Paqueta nie mógł się pogodzić z napomnieniem i w pewnym momencie próbującego go uspokoić sędziego uderzył w rękę.

Prowadzący mecz Marco Di Bello od razu pokazał pomocnikowi Milanu czerwoną kartkę.



Lucas Paqueta receives his marching orders for hitting the referee in the hand!



Trener Milanu wściekł się na swojego piłkarza. Ten odpowiedział: odp*****l się AC Milan pokonał... czytaj dalej » Obradująca we wtorek komisja dyscyplinarna Serie A uznała, że Paqueta odepchnął Di Bello "lekkim klepnięciem", w związku z czym zawiesiła piłkarza na trzy mecze.

To oznacza, że Brazylijczyk w tym sezonie już nie zagra. Do końca rozgrywek mediolańczycy mają do rozegrania właśnie trzy spotkania - z Fiorentiną, Frosinone i SPAL.

21-letni Paqueta tak jak Piątek dołączył do Milanu w styczniu za około 35 milionów euro. Rozegrał 13 ligowych spotkań, w których zdobył jedną bramkę.

Walczą o Ligę Mistrzów

W tej chwili Milan jest piąty w tabeli z dorobkiem 59 punktów. Zajmująca czwarte, ostatnie premiowane awansem do Ligi Mistrzów miejsce Atalanta Bergamo zgromadziła o trzy więcej. Bez Paquety walka o udział w Champions League będzie zdecydowanie trudniejsza.