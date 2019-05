Lucas Moura został bohaterem Tottenhamu, a niedawno nie chcieli go w PSG

Wspaniała podróż zakończona dramatem. Tottenham zabrał Ajaksowi finał Ligi Mistrzów Nieprawdopodobne... czytaj dalej » 26-letni Moura już wiele sezonów temu miał zrobić wielką karierę w Europie. Urodzony w Sao Paulo ofensywny zawodnik w styczniu 2013 roku trafił do Paris Saint-Germain. Francuski klub zapłacił São Paulo FC aż 40 milionów euro.

Bez żalu sprzedano go z PSG

Pięć lat w Paryżu to nie był dla Brazylijczyka specjalnie udany okres. Wprawdzie zdobył w ponad 150 meczach we wszystkich rozgrywkach prawie 35 goli, ale ostatnie pół roku w PSG miał fatalnie. Nie grał praktycznie nic. W styczniu 2018 roku bez żalu został wytransferowany.

Tottenham zapłacił za niego około 28 milionów euro.

W nowym zespole Moura od początku nie był podstawowym zawodnikiem. Pozycja Harry’ego Kane’a była niepodważalna. Zawodnik z Ameryki Południowej w drugiej części poprzedniego sezonu pojawił się na murawie 16-krotnie. Zdobył dwa gole i miał pięć asyst.

W obecnym cyklu gra zdecydowanie więcej, ale i tak jeszcze do kwietnia jego pozycja nie była tak mocna jak teraz.

Zastąpił kapitana i od razu miał hat-tricka

Kontuzjowany kapitan Tottenhamu: chłopaki, kocham was Nie mógł pomagać... czytaj dalej » W obliczu urazu Kane’a, trener Mauricio Pochettino musiał na niego postawić. Już w pierwszym ligowym spotkaniu przeciwko Huddersfield pokazał, że jest w dobrej formie. Zdobył trzy bramki, a Spurs wygrali 4:0.

W środę przywrócił nadzieję londyńczykom. Po pierwszej połowie jego drużyna przegrywała 0:2. To oznaczało, że potrzebuje trzech goli, aby awansować do finału Ligi Mistrzów.

I Moura zrobił to praktycznie sam. W 55. minucie wykorzystał zagranie Allego, a 204 sekundy później wykorzystał niezdecydowanie obrony Ajaksu.

W doliczonym czasie gry, dokładnie w 96. minucie jeszcze raz świetną akcję przeprowadził Alli. Piłka trafiła do Moury, który bardzo ładnie kopnął lewą nogą. Bramkarz Ajaksu Onana nie miał nic do powiedzenia.

Dołączył do Lewandowskiego

W tym sezonie najnowszy bohater Tottenhamu łącznie ma na koncie 15 bramek. W środę został piątym piłkarzem, który zdobył hat-tricka w półfinale Ligi Mistrzów. Poprzedni udało się to tylko Alessandro Del Piero, Ivicy Oliciowi, Robertowi Lewandowskiemu i Cristiano Ronaldo.

Co ciekawe, dla Moury to był 22. mecz w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w karierze. We wcześniejszych 21 nie strzelił nawet jednego gola.

W finale Tottenham zmierzy się z Liverpoolem. Ten mecz odbędzie się 1 czerwca w Madrycie.



5 – Lucas Moura has become just the fifth different player to score a hat-trick in a Champions League semi-final, after Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski and Cristiano Ronaldo. Calibre. #AJATOTpic.twitter.com/uvamdcXnpo — OptaJoe (@OptaJoe) 8 maja 2019

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0)

Bramki: De Ligt (5.), Ziyech (35.) - Moura (55.), (59.), (96.).



Pierwszy mecz: 1:0 dla Ajaxu. Awans: Tottenham.



Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schone (60. Veltman), Van de Beek (90. Magallan), De Jong - Ziyech, Dolberg (67. Sinkgraven), Tadić.

Tottenham: Lloris - Trippier (81. Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82. Davies) - Sissoko, Wanyama (46. Llorente), Alli - Eriksen - Moura, Son.