Bohater Ligi Mistrzów zignorowany przez selekcjonera

Zobacz, co powiedział trener Ajaksu Erik ten Hag po przegranym starciu z Tottenhamem w półfinale Ligi Mistrzów.

Kolejny niewiarygodny mecz w półfinale Ligi Mistrzów. Tottenham przegrywał na wyjeździe z Ajaksem 0:2 i powoli żegnał się z marzeniami o grze w finale. Jednak w drugiej połowie błyskiem geniuszu popisał się Lucas, którzy ustrzelił hat tricka, a do tego trzecią bramkę w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Spurs wygrali 3:2 i dzięki temu zmierzą się z Liverpoolem w finale LM.

Lucas Moura strzelił trzy gole w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów z Ajaksem i zapewnił Tottenhamowi historyczny awans do finału. - Kiedy zobaczyłem, że to jest gol, nie mogłem uwierzyć - przyznał po meczu wzruszony bohater Spurs. Finał, w którym zespół Mauricio Pochettino zmierzy się z Liverpoolem, rozegrany zostanie 1 czerwca na Wanda Metropolitano w Madrycie.

Lucas Moura: to najlepszy moment w mojej karierze

To, co wydarzyło się 8 maja w Amsterdamie na zawsze zostanie w pamięci Lucasa Moury i kibiców Tottenhamu. Koguty grały na wyjeździe z Ajaksem w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Gospodarze do przerwy prowadzili 2:0, a biorąc pod uwagę, że pierwsze spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 1:0, byli już praktycznie pewni awansu.

Lucas Moura został bohaterem Tottenhamu, a niedawno nie chcieli go w PSG Gdy na początku... czytaj dalej » Jednak w drugiej połowie sytuacja uległa diametralnej zmianie, głównie za sprawą świetnego tego dnia Brazylijczyka. Zawodnik zastępujący kontuzjowanego Harry'ego Kane'a trafił do siatki w 55. i 59. minucie, a ostateczny cios zadał w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Jego hat trick sprawił, że Tottenham awansował do wielkiego finału Champions League.

Nie myśli o reperkusjach

Przez cały sezon brazylijski pomocnik prezentował dobrą dyspozycję i do tej pory w 48 meczach strzelił 15 goli i miał dwie asysty. Jednak najwyraźniej te liczby oraz znakomity występ z Ajaksem nie wystarczyły, by znalazł uznanie w oczach selekcjonera reprezentacji Brazylii. Tite ogłosił nazwiska 23 piłkarzy powołanych na rozgrywany w Kraju Kawy turniej Copa America. Próżno wśród nich szukać Moury.

- Myślę, że to klasowy piłkarz, w tej chwili ma świetny okres w karierze i jest zawodnikiem, którego cały czas obserwujemy, ale inni również mają dobry czas – selekcjoner wytłumaczył brak powołania dla piłkarza The Spurs, choć w kadrze domagali się go m.in. kibice.

- Nie myślę o reperkusjach. Dobre relacje z ludźmi, stacjami telewizyjnymi czy komentatorami nie są moim celem. Ja koncentruję się na osiągnięciu dobrego wyniku – podkreślił Tite na konferencji prasowej.

Wśród powołanych piłkarzy nie zabrakło m.in. będącego w słabej formie Philippe Coutinho z Barcelony, czy grającego w kratkę Richarlisona z Evertonu. Szansę otrzymał również skrzydłowy Ajaksu David Neres, który pierwszy i zarazem ostatni występ w kadrze zanotował w marcu tego roku.

- Richarlison dostał powołanie, bo biega po całej szerokości boiska, nie czeka aż dostatnie piłkę, to inny typ zawodnika od pozostałych. Gabriel Jesus, w przeciwieństwie do Roberto Firmino, jest lisem pola karnego. Natomiast David Neres jest agresywny, nie jest specjalistą od wykańczania akcji, ale świetnie drybluje i potrafi ograć chyba każdego obrońcę – tłumaczy szkoleniowiec.

- Obserwowaliśmy go w Ajaksie, także podczas treningów. Kiedy pojawia się szansa, zawodnik musi ją wykorzystać. Tak było w przypadku Davida Neresa. Ci piłkarze mają duży potencjał, ale wszystko zależy od ciężkiej pracy – dodał.

Źródło: Getty Images David Neres znalazł się w kadrze na turniej

Marcelo też odstawiony

Ponadto dziennikarze zwracają uwagę, że oprócz Moury powołania nie dostali m.in. lewy obrońca Realu Madryt Marcelo oraz defensywny pomocnik Liverpoolu Fabinho.

Turniej Copa America rozpocznie się 14 czerwca. Będąca gospodarzem Brazylia zagra w jednej grupie z Peru, Wenezuelą i Boliwią.

Skład reprezentacji Brazylii na Copa America

Bramkarze: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Obrońcy: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atletico Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter Mediolan), Eder Militao (FC Porto)

Pomocnicy: Casemiro (Real Madryt), Fernandinho (Manchester City), Arthur (Barcelona), Allan (Napoli), Lucas Paqueta (AC Milan), Philippe Coutinho (Barcelona), Neymar (PSG), Everton (Gremio)

Napastnicy: David Neres (Ajax), Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City)