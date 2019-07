Francuski zawodnik chce być liderem Bayernu. Co na to Robert Lewandowski?

Neymar nie stawił się na treningu. PSG zapowiada "podjęcie odpowiednich działań" Kolejny rozdział... czytaj dalej » Po odejściu z Bayernu Francka Ribery'ego i Arjena Robbena, to Robert Lewandowski jest zdecydowanie największą gwiazdą ekipy z Monachium. W poprzednim sezonie zdarzało mu się już nosić opaskę kapitańską.

Reprezentant Polski od dawna domagał się małej rewolucji kadrowej w klubie. Mistrzowie Niemiec nie zignorowali pomysłów Lewego. Walczą o Leroya Sane, błyskotliwego skrzydłowego z Manchesteru City. Na Allianz Arena trafili dwaj mistrzowie świata. Benjamin Pavard przyszedł ze Stuttgartu za 30 mln euro, sprowadzenie z Atletico Madryt Lucasa Hernandeza kosztowało Bawarczyków 80 milionów. Obaj mogą grać na środku i obu bokach obrony.

"Mogę tu być liderem"

Konferencja prasowa z udziałem tego drugiego odbyła się w poniedziałek o godz. 14. Francuzowi towarzyszył prezydent FCB Karl-Heinze Rummenigge. 23-letni piłkarz przywitał się z dziennikarzami w języku niemieckim. - Serwus! Nazywam się Lucas. Jestem szczęśliwy, że mogę być tutaj. Liczę, że będzie to dobry sezon! – powiedział po niemiecku.

- Dołączyłem do wielkiego klubu, który ma wielkich i doświadczonych piłkarzy. Mogę grać na środku obrony, mogę grać na lewej obronie. To będzie decyzja trenera. Moim zadaniem będzie nie stracić jego zaufania. Bardzo dobrze znam swoja rolę. Mogę tu być liderem. Posiadam charakter do tego - wyznał Lucas Hernandez.

Francuski piłkarz musi jednak wiedzieć, że o przywództwo nie będzie łatwo. Kapitanem Bayernu jest obecnie Manuel Neuer, rola wicekapitanów należy do Thomasa Muellera i Roberta Lewandowskiego.



"I will fight for the shirt out on the pitch." @LucasHernandez#FCBayernpic.twitter.com/UMMzPx4Slk — FC Bayern English (@FCBayernEN) July 8, 2019

- Gdy agent powiedział mi, że Bayern się mną interesuje, to zacząłem się nad tym mocno zastanawiać. Przeprowadziłem wiele rozmów z dyrektorem sportowym klubu Hasanem Salihamidziciem, ale również z moimi kolegami z kadry Corentinem Tolisso i Kingsleyem Comanem. Nie musieli mnie potem już długo namawiać na transfer - dodał Lucas Hernandez, który niedawno przeszedł operację kolana, ale ma być w gotowy na inaugurację Bundesligi. W pierwszej kolejce ligowej Bayern zagra z Herthą Berlin.

Celem Bawarczyków w nadchodzącym sezonie będzie nie tylko ósme mistrzostwo Niemiec z rzędu, ale przede wszystkim skuteczna gra w Lidze Mistrzów.