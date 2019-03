Van Gaal ma pretensje do Manchesteru. "Negocjowali z Mourinho za moimi plecami"

Ole Gunnar Solskjaer został ogłoszony trenerem Manchesteru United. Funkcję po zwolnionym Jose Mourinho ma pełnić do końca sezonu. Norweg jest na Old Trafford prawdziwą legendą.

Van Gaal trafił do Manchesteru w 2014 roku, gdy po mistrzostwach świata w Brazylii wygasł jego kontrakt z holenderską federacją. O jego podpis pod umową walczył wówczas również inny klub Premier League - Tottenham.

Mistrz świata oficjalnie w Bayernie. Klubowy rekord pobity Zanosiło się na... czytaj dalej » - Tottenham był lepszym wyborem, ponieważ Manchester United miał wiekowy zespół i wiedziałem, że będę musiał go przebudować. Czy źle zdecydowałem? Być może, ale podążałem za sercem. Pracowałem w najlepszym klubie w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, jak również w Anglii - wyznał BBC Sport 67-letni Holender, który przed dwuletnią kadencją na Old Trafford prowadził m.in. Ajax Amsterdam, Barcelonę i Bayern Monachium.

Oszukany

Długość kontraktu w Manchesterze od początku była kością niezgody pomiędzy Van Gaalem i szefami klubu. Trener chciał podpisać dwuletnią umowę, by dotrzymać obietnicy złożonej kiedyś matce. Zapewnił ją wówczas, że przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, a obejmując United zbliżał się do 63. urodzin. Ostatecznie dał się namówić na trzyletnią współpracę.

- Glazerowie i Ed Woodward prosili mnie o to. Dlatego nadal jestem zły na sposób, w jaki to rozwiązali. Woodward wiedział, że Manchester United będzie moim ostatnim klubem - wspomina szkoleniowiec.

Musiał mierzyć się z plotkami

W drugim sezonie pracy Louis van Gaal wywalczył z zespołem Puchar Anglii, a dwa dni po zdobyciu trofeum został zwolniony. Gdyby właściciele klubu na początku przystali na oczekiwania holenderskiego szkoleniowca, ten mógłby odejść ma własnych warunkach w glorii chwały. Tymczasem ostatnie pół roku przed zwolnieniem musiał mierzyć się z plotkami na temat jego ewentualnych następców.

Choć do dziś na Old Trafford nikt tego oficjalnie nie przyzna, media już wtedy donosiły, że klub kontaktował się z Jose Mourinho.

- Jestem w stanie zrozumieć, że Woodward wybrał Mourinho. To jeden z najlepszych trenerów. Wygrał wiele tytułów. Więcej ode mnie. Nie podoba mi się natomiast, że Woodward negocjował z moim następcą wiedząc, że mnie zmieni i trzymał język za zębami przez sześć miesięcy. W każdy piątek musiałem odpowiadać na konferencjach, co myślę o tych plotkach. Jaki autorytet ma taki trener? - pyta retorycznie Van Gaal, który do dziś ma żal o to, jak został w Manchesterze potraktowany.

"Di Maria nigdy mnie nie przekonał"

W jednym z fragmentów rozmowy udzielonej BBC Sport charyzmatyczny szkoleniowiec odnosi się do zarzutów Angela di Marii, który niedawno obarczał go winą za swoje niepowodzenie w Premier League. Argentyński skrzydłowy stwierdził w mediach, że Van Gaal ustawiał go na niewłaściwej pozycji.

- Di Maria mówi, że to we mnie tkwił problem. Próbowałem go na każdej pozycji w ofensywie. Możecie to sprawdzić. Nigdy nie przekonał mnie na żadnej z nich. Nie potrafił sobie poradzić z ciągłym pressingiem w Premier League. To był jego problem - stwierdził były menedżer Czerwonych Diabłów.

Manchester potrzebuje najlepszego napastnika

Holender wyjaśnił również, dlaczego inni gracze z wielkimi nazwiskami pozyskani za jego kadencji zawiedli na Old Trafford. Mowa o Bastianie Schweinsteigerze, który po nieudanej przygodzie z liga angielską przeniósł się do amerykańskiej MLS oraz Radamelu Falcao. Kolumbijski snajper spędził w Manchesterze tylko jeden sezon w ramach wypożyczenia z AS Monaco.

- Sprowadziłem Schweinsteigera ponieważ potrzebowaliśmy kapitana na boisku. Nie sprawdził się. Zmagał się z kontuzją, miał wymówkę - uważa.

- Chciałem napastnika z najwyższej półki. Nie chcę wymieniać wszystkich nazwisk, ale gdy nie możesz mieć gracza pierwszego czy drugiego wyboru, musisz być zadowolony z czwartego lub piątego i tak pojawił się Falcao, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że zmagał się z kontuzją - wspomina.

Odpiera zarzuty

Van Gaal nie zdołał zbudować w Manchesterze drużyny będącej w stanie zrealizować wszystkie jego założenia boiskowe, lecz odpiera zarzuty, jakoby zespół pod jego wodzą grał nieciekawy futbol.

- Nieprawda. Mówisz, że to było nudne. Dlaczego? Być może nasz styl był nudny w ataku, ponieważ rywale parkowali w polu karnym autobus. Wtedy musisz grać w znacznie szybszym tempie, co jest trudne. Istotne jest również, jakimi graczami dysponujesz. Wayne Rooney powinien być naszą dziesiątką, lecz Robin van Persie nie był już wystarczająco sprawny na Premier League, co oznaczało, że Rooney był najlepszym napastnikiem, jakiego miałem do dyspozycji. Tymczasem w Manchesterze United powinien grać najlepszy napastnik świata - stwierdził.

Holenderski trener docenia wyniki osiągane przez Ole Gunnara Solskjaera, lecz uważa, że jego następcy na Old Trafford preferują bardziej defensywną taktykę niż za jego czasów.

- Trener, który przyszedł po mnie (Mourinho - przyp. red.) wprowadził taktykę parkowania autobusu i grania z kontry. Teraz kolejny szkoleniowiec robi to samo. Główna różnica między Mourinho i Solskjaerem polega na tym, że ten drugi wygrywa. Nie ma mnie tam, ale wydaje się, że atmosfera w klubie się poprawiła. To prawda, że Solskjaer zmienił pozycję Paula Pogby i ustawia go na boisku tam, gdzie jest bardziej przydatny. Jednak sposób gry Manchesteru United wcale nie przypomina tego, co było za Fergusona. Jest defensywny i oparty na kontratakach. Niektórym może się to podobać. Jeśli myślisz, że to bardziej ekscytujące od mojego nudnego stylu, to ok, ale ja się z tym nie zgadzam - dodał.

Van Gaal podkreślił, że jego zdaniem Czerwone Diabły mogą nawet sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzów dzięki defensywnej grze, z którą trudno sobie poradzić. - Czy się to komuś podoba czy nie to wynik pracy Jose Mourinho - podsumował legendarny trener.