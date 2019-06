"Prezent" urodzinowy dla Messiego od Van Gaala. "Powinien dostosować się do reszty drużyny, a nie odwrotnie"

Barcelona w ostatniej edycji Ligi Mistrzów dotarła "tylko" do półfinału . Po pamiętnym dwumeczu zespół Ernesto Valverde musiał uznać wyższość Liverpoolu, późniejszego triumfatora. U siebie Barca wygrała 3:0, a w rewanżu sensacyjnie poległa na Anfield 0:4. Niepowodzeniem zakończyła się również walka o Puchar Króla, gdzie Blaugrana w finale niespodziewanie przegrała 1:2 z Valencią. Na pocieszenie pozostało 26. mistrzostwo Hiszpanii.

Van Gaal obwinia Messiego

Surowo ostatnie występy Dumy Katalonii w Lidze Mistrzów ocenił były szkoleniowiec drużyny z Katalonii Louis van Gaal. Holender, który obecnie jest już na trenerskiej emeryturze, jako jednego z głównych winowajców zaistniałej sytuacji wskazał Lionela Messiego.

- Uwielbiam Messiego jako piłkarza. To najlepszy gracz na świecie, jego indywidualne statystyki są niesamowite. Dlaczego jednak nie zdołał od pięciu lat wygrać Ligi Mistrzów? Dlaczego? Jako kapitan, musi zadać sobie pytanie, czemu tak się dzieje. Barcelona ma przecież fantastyczny skład – powiedział Van Gaal w rozmowie z dziennikiem "El Pais".

- Nie tylko trener za to odpowiada. Odpowiedzialny za to jest również Messi. Uważam, że to Messi powinien dostosować się do reszty drużyny, a nie odwrotnie. Taką rolę pełnił u Pepa Guardioli, grał bardziej dla zespołu. Tymczasem kolejni trenerzy Barcelony za bardzo opierają grę na indywidualnych umiejętnościach Argentyńczyka – podsumował Holender.

Van Gaal prowadził Barcelonę dwukrotnie: w latach 1997-2000 i 2002-2003. Pod jego wodzą Duma Katalonii dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii i po jednym razie triumfowała w Pucharze Króla oraz Superpucharze Europy.