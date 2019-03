Van Gaal idzie na emeryturę. Nie chce być dyrektorem, bo nie mógłby być sobą

Mecze Pucharu Anglii można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Bez wątpienia największym osiągnięciem w karierze Van Gaala był triumf w Lidze Mistrzów z Ajaksem Amsterdam w sezonie 1994/1995. Wówczas poprowadził niezwykle utalentowaną generację holenderskich piłkarzy i wygrał finał z naszpikowanym gwiazdami AC Milan.

Źródło: Getty Images Van Gaal wygrał z Ajaxem Ligę Mistrzów i Puchar UEFA

Sukcesy odnosił również z Barceloną (m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii), AZ Alkmaar (mistrzostwo Holandii) i Bayernem Monachium (m.in. mistrzostwo Niemiec). Ostatnie trofeum wywalczył w sezonie 2015/2016, gdy w roli menedżera Manchesteru United wygrał Puchar Anglii. Dwukrotnie prowadził także reprezentację Holandii, z którą w 2014 roku zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Brazylii.

Czas dla żony

- Jestem teraz emerytem. Nie mam ambicji, by zostać dyrektorem sportowym lub ekspertem w telewizji. Zapewne mógłbym pracować jako dyrektor techniczny. Jednak pełniąc tę funkcję, nie można przebywać na treningach lub mówić w sposób otwarty, bo mogłoby się to nie spodobać trenerowi, innym dyrektorom czy mediom. Nie potrzebuję takiej pracy - wytłumaczył Van Gaal.

Źródło: Getty Images Z Bayernem Van Gaal zdobył mistrzostwo Niemiec

- Moja żona Truus 22 lata temu zrezygnowała dla mnie ze swojej pracy i podążała za mną wszędzie. Obiecałem jej, że kiedy skończę 55 lat, przestanę trenować, ale kontynuowałem tę pracę do 65. roku życia. Zasłużyła, żeby spędzić ze mną resztę życia bez futbolu. Mogę zdradzić, że jest bardzo szczęśliwa - podkreślił.

Konflikty i stawianie na młodzież

Van Gaal słynął z twardej ręki. Nie znosił sprzeciwu, ale w większości przypadków dogadywał się z piłkarzami. Dwa najsłynniejsze konflikty miały miejsce w Barcelonie i Bayernie. W pierwszym przypadku skłócił się z Brazylijczykiem Rivaldo, którego usilnie chciał wystawiać na skrzydle zamiast na środku ataku. W drugim przestał stawiać na snajpera Lucę Toniego, który ostatecznie odszedł do AS Roma. Ponadto gdy pełnił rolę dyrektora technicznego w Ajaksie, dochodziło do spięć z trenerem Ronaldem Koemanem.

Źródło: Getty Images Van Gaal stawiał na młodzież, ale nie znosił sprzeciwu

Natomiast niezaprzeczalnie jednym z największych trenerskich atutów Van Gaala było dawanie szansy młodym zawodnikom. To dzięki niemu na szerokie wody wypłynęli m.in. Holendrzy Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert i Edgar Davis, Hiszpanie Carles Puyol i Xavi, Niemcy Thomas Mueller i Holger Badstuber oraz Anglicy Marcus Rashford i Jesse Lingard. Dwóch ostatnich potrafił krytykować na łamach mediów, ale nie żywią do niego urazy.

"Dziękuję za to, że otworzyłeś dla mnie drzwi i zaufałeś. Ciesz się emeryturą, szefie" - napisał na Twitterze Rashford.