Boniek: mam nadzieję, że Szczęsny będzie miał dobre wakacje w Rydze

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

WSZYSTKO O MECZU ŁOTWA - POLSKA W ELIMINACJACH EURO 2020

Polacy mogą poczuć się na Łotwie jak u siebie. Chcą wygrać i szybko wrócić Na Łotwie piłka... czytaj dalej » W środę po południu kadra wylądowała w Rydze, gdzie następnego dnia zmierzy się z gospodarzami. Polska jest liderem grupy G, choć drużyna Jerzego Brzęczka we wrześniu straciła pierwsze punkty. Przegrała na wyjeździe ze Słowenią (0:2) i zremisowała u siebie z Austrią (0:0).



Z kolei Łotwa nie zdobyła punktu w tych kwalifikacjach i zajmuje w tabeli ostatnie miejsce.



- Jedziemy po zwycięstwo. Akurat z Łotwą wszyscy wygrają, dlatego trzeba być skoncentrowanym. Ten mecz ma większą wartość pod względem psychologicznym, żeby zespół wrócił na odpowiednie tory. Obowiązek jest tylko jeden - trzy punkty - powiedział przed podróżą Boniek, w rozmowie z TVN24.

"Szczęsny musi być skoncentrowany"

W Rydze nie będzie mógł zagrać kontuzjowany Łukasz Fabiański, podstawowy bramkarz reprezentacji w poprzednich spotkaniach. Najprawdopodobniej zastąpi go Szczęsny, występujący na co dzień w Juventusie.



- Mam nadzieję, że Szczęsny będzie miał dobre wakacje w Rydze. Nie będzie miał wielu interwencji, ale musi być skoncentrowany. W życiu nie dostaje się nic za darmo. Mecze różnie się układają. W Warszawie przez ponad 70 minut męczyliśmy się z Łotyszami. Wojtek jest tak znakomitym bramkarzem, że obojętnie kto wystąpi, wiadomo, że będziemy mieli dobrego stróża - przyznał prezes PZPN.

Oglądaj Wideo: tvn24 Zbigniew Boniek przed meczem z Łotwą

- Nie ma co podbijać atmosfery. Byliśmy losowywani do tej grupy z pierwszego koszyka. Musimy więc zrobić wszystko, żeby spokojnie awansować, a później będziemy myśleć co dalej - skwitował Boniek.



Biało-Czerwoni mogą zapewnić sobie awans już w niedzielę. Muszą pokonać Łotwę, a później Macedonię Północną na Stadionie Narodowym oraz liczyć na zwycięstwo Słowenii nad Austrią.



Mecz Polska - Łotwa w czwartek o godz. 20.45. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 6

13

8-2 2. Słowenia 6

11

12-5 3. Austria 6

10

13-6 4. Macedonia Północna

6

8

8-8 5. Izrael

6

8

11-11 6. Łotwa

6

0 1-21