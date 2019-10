Swoboda w grze i asysta. Szymański wykorzystał szansę

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Była 9. minuta, gdy pomocnik Dynama Moskwa oddał piłkę do wbiegającego Roberta Lewandowskiego. Kapitan okazji nie zmarnował, pewnie trafił na 1:0.



Zadanie wykonane. Łotwa - Lewandowski 0:3 Miało być... czytaj dalej » W czwartkowy wieczór w Rydze Szymański pierwszy raz zagrał od początku w meczu kadry. Biegając po prawym skrzydle, nie było widać u niego tremy. Był kołem zamachowym większości akcji ofensywnych.



Rywale mieli z nim spore problemy. Przy drugim trafieniu Lewandowskiego z minuty 13. to on ściągnął na siebie uwagę obrońców.



20-letni pomocnik przez cały mecz grał momentami nie tylko błyskotliwie, ale i rozsądnie. Nie tracił piłek, a też potrafił ją odzyskać. Pokazał pewność siebie, która wzięła się z regularnych występów w lidze rosyjskiej.



Z Łotwą zaliczył drugie spotkanie w reprezentacji. Debiutował miesiąc temu przeciwko Austrii, wchodząc na boisko na ostatnie 20 minut.

Szymański: w klubie nabrałem pewności siebie

Bo Brzęczek coraz odważniej stawia na piłkarzy, którzy w czerwcu walczyli na Euro U-21. Zadanie odmłodzenia reprezentacji postawił zresztą przed selekcjonerem prezes PZPN Zbigniew Boniek. A Krystian Bielik, który obiecująco wypadł we wrześniowych meczach, czy teraz Szymański póki co nie zawodzą.



- Widać dużo jakości w naszej kadrze i trzeba ciężko pracować na treningach, aby nie odstawać. Są tu przecież najlepsi zawodnicy. Mam drugą opcję w postaci reprezentacji młodzieżowej, ale skupiam się na tej pierwszej i w niej chcę zostać jak najdłużej - opowiadał dziennikarzom na zgrupowaniu Szymański.



- W nowym klubie nabrałem pewności siebie. Jeszcze więcej mam dryblingów, cały czas staram się pchać akcję do przodu, a nie grać do tyłu na alibi. Wiem, jakie były o mnie opinie pod koniec gry w ekstraklasie, a teraz odciąłem się od mediów społecznościowych - przyznał pomocnik, który latem trafił do Dynama Moskwa z Legii Warszawa.



Biało-Czerwoni zwyciężyli z Łotwą 3:0 (hat-trick Lewandowskiego) i z 16 punktami prowadzą w grupie G. W niedzielę ich rywalem w Warszawie będzie Macedonia Północna.

Łotwa - Polska 0:3 (0:2)

Bramki: Lewandowski (9.), (13.), (76.)