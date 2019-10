Łotysze mają grać twardo. "Oczekuję większej agresji"

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

Łotwa to najsłabszy zespół grupy G. Przegrała m.in. 0:6 z Austrią i 0:5 ze Słowenią, a najlepszy mecz rozegrała w marcu w Warszawie, kiedy przegrała 0:2. Zamyka tabelę z zerowym dorobkiem i bilansem bramkowym 1-21.

- Liczymy na lepszą grę niż w ostatnich meczach i jeśli to możliwe, osiągnięcie korzystnego wyniku. Chcemy się pokazać przed naszą publicznością. Mamy za sobą kilka treningów, rozmawiałem z piłkarzami. Mówiłem, że oczekuję od nich lepszej reakcji na boisku i większej agresji - podkreślił Stojanović. Brzęczek ostrzega przed Łotwą. "Nie można liczyć bramek przed meczem" - Jesteśmy... czytaj dalej »

"Lewandowski numerem jeden"

Przyznał przed czwartkowym meczem, że Robert Lewandowski jest obecnie najlepszym środkowym napastnikiem na świecie.

- Pytanie o Lewandowskiego zawsze jest trudne. Nie tylko dla mnie, ale chyba dla wszystkich trenerów, których drużyny grają przeciwko niemu. Lewandowski jest obecnie w perfekcyjnej formie, wykorzystuje mnóstwo sytuacji. Pokazuje teraz swoją najlepszą formę, właśnie jako numer jeden. W tej chwili jest najlepszy - odpowiedział słoweński trener reprezentacji Łotwy podczas konferencji prasowej.

Jak przyznał, ma trochę problemów zdrowotnych w drużynie. Z powodu choroby bardzo wątpliwy jest występ w czwartek Robertsa Savalnieksa, który nie trenował od kilku dni.

Setny mecz w reprezentacji zagra za to bramkarz Andris Vanins, który zostanie przed spotkaniem uhonorowany. Na razie nie wiadomo, czy to będzie również ostatni występ 39-letniego golkipera w kadrze.

"To najważniejszy cel"

Jednym z napastników kadry Łotwy jest Vladislavs Gutkovskis, na co dzień występujący w polskiej pierwszej lidze, czyli na drugim poziomie - w Bruk-Becie Termalice Nieciecza.

- Wiem, że gra w drugiej klasie rozgrywkowej w Polsce. Ale on w kadrze narodowej pokazuje się z dobrej strony. Mamy oczywiście problemy ze strzelaniem goli. Nie stwarzamy tych sytuacji za wiele, chyba najwięcej szans mieliśmy w marcowym meczu z Polską. Zobaczymy, kogo z napastników i ilu wystawimy w jutrzejszym meczu - powiedział Stojanović.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Slavisa Stojanović wie, że jego piłkarze czeka trudne zadanie

Trener Polaków Jerzy Brzęczek wcześniej tego dnia powiedział, że dla łotewskich piłkarzy to szczególny mecz, ponieważ mogą walczyć o kontrakty w polskich klubach.

- Kilku już gra, więc pewnie była mowa o pozostałych. Co ja na to? Przede wszystkim oni muszą walczyć dla kraju, dla narodowej reprezentacji. To najważniejszy cel. Jeżeli zagrają dobrze przeciwko takim zawodnikom jak polscy piłkarze, będą mogli czuć, że są w stanie walczyć o kontrakty w lepszych klubach. Ale nie sądzę, żeby oni w tym momencie skupiali się właśnie na tym - zakończył selekcjoner polskiej reprezentacji.

