Polacy mogą poczuć się na Łotwie jak u siebie. Chcą wygrać i szybko wrócić

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Spotkanie odbędzie się na stadionie Daugava - to obiekt bardziej lekkoatletyczny, z bieżnią wokół boiska, mogący pomieścić prawie 10,5 tys. widzów. Łotewscy kibice ostatnio nie zapełniają jednak trybun w całości. Na przykład wrześniowy mecz eliminacji ME z Macedonią Północną (0:2) obejrzało niespełna 3 tys. osób.

Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka też nie muszą obawiać się w czwartek gorącej atmosfery ze strony fanów gospodarzy. Przeciwnie - raczej będą czuć się jak u siebie. Polskich fanów przybędzie ok. trzech tys. Możliwe więc, że będą stanowić w Rydze większość.



Piłka nożna nigdy nie była tutaj na pierwszym miejscu, nawet w lepszych dla gospodarzy czasach. We wrześniu 2003 roku, gdy Łotwa podejmowała Polskę w eliminacjach mistrzostw Europy (wówczas na stadionie Skonto Ryga), wielu kibiców łotewskich pojawiło się w koszulkach hokejowej lub koszykarskiej reprezentacji swojego kraju. To najpopularniejsze wśród nich dyscypliny.

Wówczas prowadzeni przez Pawła Janasa (zastąpił w trakcie kwalifikacji Zbigniewa Bońka) Biało-Czerwoni wygrali 2:0. Mimo to, właśnie Łotysze zajęli drugie miejsce w grupie (za Szwecją) i po zwycięskich barażach z Turcją awansowali na mistrzostwa Europy w Portugalii.

To jednak w łotewskim futbolu odległa przeszłość. Teraźniejszość jest znacznie smutniejsza. W niedawnych rozgrywkach Ligi Narodów UEFA Łotysze, choć występowali w najniższej dywizji, nie wygrali żadnego meczu w grupie z Gruzją, Kazachstanem i Andorą. Z kolei np. w marcu 2018 roku ulegli w towarzyskim spotkaniu Gibraltarowi 0:1.



Bardzo źle idzie im również w obecnych eliminacjach ME. Przegrali wszystkie dotychczasowe mecze. Stracili 21 goli, a strzelili jednego – i to nawet nie oni, bo bramka w marcowym starciu z Macedonią Północną (1:3) w pierwszej kolejce padła po samobójczym uderzeniu.



Łotysze przegrali m.in. 0:6 z Austrią i 0:5 ze Słowenią, a chyba najlepszy mecz rozegrali w… Warszawie, gdy ulegli Polsce tylko 0:2, jeszcze w 76. minucie remisując. Nic dziwnego, że wszyscy reprezentanci Polski deklarują, że mecz w Rydze trzeba koniecznie wygrać.

Źródło: Getty Images Pierwszy mecz z Łotwą nie był dla Polaków spacerkiem

Polscy kadrowicze polecą na Łotwę w środowe przedpołudnie. Zamieszkają w hotelu w centrum miasta, kilkaset metrów od Dźwiny. Kilka godzin później przeprowadzą trening na stadionie Daugava, gdzie w czwartek o godz. 20.45 (czyli 21.45 miejscowego czasu) zagrają z gospodarzami.



Powrót do Polski przewidziany jest bezpośrednio po meczu. Kolejne dwa dni selekcjoner i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do niedzielnego spotkania z Macedonią Północną w Warszawie.



Po sześciu kolejkach w tabeli grupy G eliminacji Euro 2020 prowadzi Polska z 13 punktami. O dwa wyprzedza Słowenię, a o trzy Austrię. Dalej sklasyfikowane są Macedonia Płn. i Izrael - po osiem. Tabelę zamyka Łotwa ze wspomnianym zerowym dorobkiem.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 6

13

8-2 2. Słowenia 6

11

12-5 3. Austria 6

10

13-6 4. Macedonia Północna

6

8

8-8 5. Izrael

6

8

11-11 6. Łotwa

6

0 1-21