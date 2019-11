"Na powrocie Guardioli wygrałby Bayern i cała Bundesliga"

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

Czarę goryczy przelał ligowy blamaż z Eintrachtem Frankfurt 1:5. Po nim obowiązki Kovaca przejął Flick. Tymczasowy szkoleniowiec dotychczas poprowadził Bayern w dwóch meczach, obu wygranych - 2:0 z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów i 4:0 z Borussią Dortmund w Bundeslidze. Po jedenastu kolejkach niemieckiej ekstraklasy Bayern jest dopiero trzeci. Bawarczycy mają cztery punkty straty do prowadzącej Borussii Moenchengladbach. W klubie potrzeba zmian.

Bayern może zapomnieć o Wengerze. Francuz dostał pracę w FIFA Koniec spekulacji... czytaj dalej » Od kilku dniu "SportBild" informuje, że na Allianz Arena może wrócić Pep Guardiola. Obecny menedżer Manchesteru City prowadził Bawarczyków przez trzy sezony w latach 2013-2016. W tym czasie zdobył trzy mistrzostwa Niemiec, dwa krajowe puchary, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. Brakującym skalpem była jedynie Liga Mistrzów, w tych rozgrywkach Bayern prowadzony przez Guardiolę trzy razy zatrzymał się w półfinale.

Kontrakt do lipca 2021 roku

- Wielokrotnie było to powtarzane, że relacje Pepa z klubem są wciąż dobre. Jeśli gra Bayernu miałaby się opierać na posiadaniu piłki, to nie ma lepszego kandydata. Na jego powrocie wygrałby Bayern i cała Bundesliga - przekonuje szanowany w bawarskim klubie Matthaeus.

Guardiola obecnie prowadzi Manchester City. Choć początki w Anglii miał trudne, to z "Obywatelami" zdobył już dwa mistrzostwa Anglii. W poprzednim sezonie sięgnął po potrójną koronę, do ligowego tytułu dołożył Puchar Anglii i Puchar Ligi. Coraz częściej i głośniej mówi się jednak o tym, że latem opuści klub, choć kontrakt z City obowiązuje go do końca sezonu 2020/21. W żadnym miejscu nie przepracował jednak więcej niż cztery lata.

- Nie wiem, na ile to możliwe i jakie plany ma klub wobec Hansiego Flicka. Ja jednak nie miałbym nic przeciwko temu, żeby Guardiola wrócił do Monachium - powiedział Joshua Kimmich, piłkarz Bayernu, który debiutował właśnie za czasów katalońskiego szkoleniowca.