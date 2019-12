Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Lewandowski zagra w Londynie

10.12 | Triumfatorzy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów FC Liverpool do ostatniej kolejki fazy grupowej musiał walczyć o awans do 1/8 finału rozgrywek. Sprostał jednak zadaniu, pokonując na wyjeździe Red Bull Salzburg 2:0.

Piłkarze Manchesteru City przygotowują się do spotkania z Dinamem Zagrzeb w grupie C Ligi Mistrzów.

12:28 Wiedząc już więcej, pytamy ponownie - kto będzie się cieszył z końcowego triumfu w Stambule?

12:26

Round of 16 draw



Sum up your reaction with a GIF #UCLdrawpic.twitter.com/fkdBCoX7v6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019

12:25 Komplet par 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Borussia Dortmund - PSG

Real - Manchester City

Atalanta Valencia

Atletico - Liverpool

Chelsea - Bayern

Lyon - Juventus

Tottenham - RB Lipsk

Napoli - Barcelona .

12:23 Wszystko jasne! Najciekawiej powinno być w starciach Realu z Manchesterem City, Bayernu z Chelsea i Atletico z Liverpoolem!

12:20 A to oznacza, że Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego zagra z Barceloną!

12:20 Tottenham może mówić o szczęściu. Koguty zagrają z Lipskiem.

12:19 Lyon z Juventusem!

12:18 Chelsea zagra z Bayernem. Lewandowski jedzie do Londynu!

12:18 Kolejna para to Atletico i Liverpool. Trudna przeprawa obrońców tytułu!

12:17 Atalanta zmierzy się z Valencią.

12:16 Druga para to: Real i Manchester City. I to jest hit!

12:15 Łukasz Piszczek wybierze się zatem do Paryża!

12:15 Pierwszą parę stworzą: Borussia Dortmund i PSG!

12:14 Wygląda na to, że wszelkie formalności za nami. Teraz już tylko to, co najważniejsze - rozpoczynamy losowanie.

12:11 O losie drużyn zdecydują angielska piłkarka Kelly Smith oraz Hamit Altintop, były gracz m.in. Realu Madryt i Bayernu.

12:07 Mistrzem ceremonii jest oczywiście Giorgio Marchetti. Goście poznają właśnie zasady losowania.

12:05 Zakończyła się oficjalna prezentacja drużyn, które wystąpią w 1/8 finału. Losowanie powinno rozpocząć się lada moment.

12:01 Ceremonię oficjalnie otworzył Portugalczyk Pedro Pinto.

12:00 W Eurosporcie 1 rozpoczęła się transmisja losowania.

11:56 W Nyonie wszystko gotowe. Za chwilę początek losowania.

11:51 Do początku losowania jeszcze kilka minut. Wracamy więc na moment do fazy grupowej, w której królował Robert Lewandowski.

11:26 Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów 2019/20? Barcelona Bayern Juventus RB Lipsk Liverpool Manchester City PSG Valncia Atalanta Atletico Chelsea Borussia Dortmund Lyon Napoli Real Tottenham Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów 2019/20? Wyniki głosowania 22% Barcelona 22% 25% Bayern 25% 8% Juventus 8% 1% RB Lipsk 1% 17% Liverpool 17% 5% Manchester City 5% 2% PSG 2% 1% Valncia 1% 1% Atalanta 1% 1% Atletico 1% 3% Chelsea 3% 2% Borussia Dortmund 2% 0% Lyon 0% 0% Napoli 0% 10% Real 10% 2% Tottenham 2% Oddanych głosów: 2658 zobacz wyniki

11:22 W grze o najcenniejsze europejskie trofeum klubowe pozostają cztery ekipy, które mają w kadrach polskich piłkarzy: Bayern Monachium (Robert Lewandowski), Juventus Turyn (Wojciech Szczęsny), Napoli (Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński) oraz Borussia Dortmund (Łukasz Piszczek).

11:22 Na początek tej fazy trzeba będzie poczekać aż do drugiej połowy lutego. Pierwsze spotkania 1/8 finału zostaną rozegrane 18-19 i 25-26 lutego, rewanże zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca. Finał Champions League zostanie rozegrany w ostatni weekend maja w Stambule.

11:21

Round of 16 line-up



Who is looking most like champions? #UCLpic.twitter.com/ypx3pNd5CW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019

11:21

Drużyny nierozstawione (zajęły 2. miejsce):

Atalanta (Włochy)

Atletico Madryt (Hiszpania)

Chelsea (Anglia)

Borussia Dortmund (Niemcy)

Olympique Lyon (Francja)

SSC Napoli (Włochy)

Real Madryt (Hiszpania)

Tottenham (Anglia) .

11:20 Drużyny rozstawione (wygrały swoje grupy):

Barcelona (Hiszpania)

Bayern Monachium (Niemcy)

Juventus (Włochy)

RB Lipsk (Niemcy)

Liverpool (Anglia)

Manchester City (Anglia)

Paris-Saint Germain (Francja)

Valencia (Hiszpania) .

11:20 Na tym etapie nie mogą na siebie trafić zespoły z tych samych krajów oraz drużyny, które rywalizowały w fazie grupowej. Hitów i tak nie zabraknie. Możliwy jest przecież dwumecz Liverpoolu i Realu Madryt, finalistów z 2018 roku.

11:20 16 drużyn zostało podzielonych na dwa koszyki - w pierwszym znajdują się zwycięzcy grup (są rozstawieni, więc rewanż zagrają u siebie), w drugim ekipy z drugich miejsc.