Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Możliwe wielkie hity

Triumfatorzy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów FC Liverpool do ostatniej kolejki fazy grupowej musiał walczyć o awans do 1/8 finału rozgrywek. Sprostał jednak zadaniu, pokonując na wyjeździe Red Bull Salzburg 2:0.

Uczestnicy 1/8 finału pochodzą łącznie z pięciu krajów - z Anglii, Hiszpanii (po 4 drużyny), Włoch, Niemiec (po 3) oraz Francji (2). To także pięć najsilniejszych lig na Starym Kontynencie.

Do najlepszej szesnastki rozgrywek awansowali wszyscy faworyci, wiosną szykują się zatem emocjonujące mecze.

Zasady losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów

16 drużyn zostanie podzielonych na dwa koszyki - w pierwszym znajdą się zwycięzcy grup (są rozstawieni, więc rewanż zagrają u siebie), w drugim ekipy z drugich miejsc.

Na tym etapie nie mogą na siebie trafić zespoły z tych samych krajów oraz drużyny, które rywalizowały w fazie grupowej. Hitów i tak nie zabraknie. Możliwy jest przecież dwumecz Liverpoolu i Realu Madryt, finalistów z 2018 roku.

Drużyny rozstawione (wygrały swoje grupy):

Barcelona (Hiszpania)

Bayern Monachium (Niemcy)

Juventus (Włochy)

RB Lipsk (Niemcy)

Liverpool (Anglia)

Manchester City (Anglia)

Paris-Saint Germain (Francja)

Valencia (Hiszpania)





Drużyny nierozstawione (zajęły 2. miejsce):

Atalanta (Włochy)

Atletico Madryt (Hiszpania)

Chelsea (Anglia)

Borussia Dortmund (Niemcy)

Olympique Lyon (Francja)

SSC Napoli (Włochy)

Real Madryt (Hiszpania)

Tottenham (Anglia)



Round of 16 line-up



Who is looking most like champions? #UCLpic.twitter.com/ypx3pNd5CW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019





Losowanie odbędzie się w poniedziałek w Nyonie. Początek o godz. 12. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo eurosport.pl.

Kiedy faza pucharowa?

Na początek tej fazy trzeba będzie poczekać aż do drugiej połowy lutego. Pierwsze spotkania 1/8 finału zostaną rozegrane 18-19 i 25-26 lutego, rewanże zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.

Finał Champions League zostanie rozegrany w ostatni weekend maja w Stambule.

Pięciu Polaków w grze

W grze o najcenniejsze europejskie trofeum klubowe pozostają cztery ekipy, które mają w kadrach polskich piłkarzy: Bayern Monachium (Robert Lewandowski), Juventus Turyn (Wojciech Szczęsny), Napoli (Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński) oraz Borussia Dortmund (Łukasz Piszczek).