"Czym muchy dla psotnych chłopców...". Cantona wprowadził w osłupienie piłkarskie gwiazdy

Czwartkowa ceremonia zgromadziła przedstawicieli 32 klubów, które w połowie września rozpoczną walkę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Było też wielu znamienitych gości.

Rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Barcelonie zabrakło szczęścia W czwartek... czytaj dalej » Do Monako przyjechali między innymi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Virgil van Dijk, walczący o tytuł piłkarza roku w plebiscycie UEFA. Show skradł jednak były piłkarz - Eric Cantona, który przybył na ceremonię, by odebrać nagrodę specjalną ufundowaną przez prezydenta UEFA.

Były znakomity napastnik, przede wszystkim Manchesteru United, a do niedawna znany z Eurosportu "Komisarz Futbolu", zaskoczył już ubiorem. Na sali pełnej gości ubranych na galowo Francuz reprezentował styl casual - miał na sobie pomiętą czerwoną koszulę i kaszkiet.

Rozgrzał media społecznościowe

Cantona odebrał nagrodę z rąk prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, po czym prowadzący galę Pedro Pinto przekazał mu głos. Zamiast sztampowych podziękowań były francuski piłkarz zdecydował się na monolog, który rozgrzał media społecznościowe nie mniej niż samo losowanie.

- Czym muchy dla psotnych chłopców, tym ludzie dla bogów. Mordują nas dla zabawy - zaczął Cantona, cytując "Króla Leara" pióra Williama Szekspira.

Oglądaj Wideo: Eurosport Przemówienie Erica Cantony w Monte Carlo

Gdy goście na publiczności zaczęli robić wielkie oczy, Francuz pokusił się o głębsze przemyślenia. - Niedługo nauka nie tylko będzie potrafiła opóźnić starzenie się komórek, ale niedługo nauka będzie potrafiła naprawiać komórki, więc staniemy się nieśmiertelni - ciągnął Cantona.

Złapani przez realizatora Messi i Ronaldo jeszcze mocniej zmarszczyli brwi.

Źródło: Eurosport Lionel Messi i Cristiano Ronaldo na ceremonii losowania grup Ligi Mistrzów

- Tylko wypadki, przestępstwa i wojny dalej będą nas zabijały, a niestety przestępstwa i wojny będą się mnożyć. Kocham futbol. Dziękuję - zakończył Francuz i opuścił scenę w asyście prezydenta UEFA.

Lineker podchwycił temat

Cantona nie wyjaśnił, jak należy rozumieć jego słowa, więc jego intrygująca wypowiedź zaczęła żyć własnym życiem.

Podchwycił ją między innymi niegdyś szanowany piłkarz, a teraz wzięty telewizyjny ekspert Gary Lineker.

Na Twitterze Anglik sprytnie nawiązał do grupy F, w której los skojarzył Barcelonę, Borussię Dortmund, Inter Mediolan i Slavię Praga: "To może być grupa śmierci, ale skoro Cantona mówi, że niedługo będziemy nieśmiertelni, to jaki problem?".