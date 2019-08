Losowanie Ligi Mistrzów. Hity możliwe już w fazie grupowej

21.04 | Olympiakos Pireus i Dinamo Zagrzeb - to zespoły, które w środę przybliżyły się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszych meczach ostatniej rundy eliminacji Grecy pokonali Krasnodar 4:0, a Chorwaci - w składzie bez Damiana Kądziora, jedynego Polaka, który mógł zagrać w tej fazie - Rosenborg Trondheim 2:0.

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

18:39 Czas na Real Madryt. Będzie hitowy dwumecz z PSG.

18:38 Czas na Benficę. Portugalczycy trafią do grupy G, do Zenita. Uśmiechy na widowni.

18:37 Tymczasem Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem polecą na Camp Nou, na starcie z Barceloną.

18:36 Do Londynu na mecz z Chelsea poleci z kolei rewelacja ubiegłego sezonu, Ajax.

18:35

El defensor del año de UEFA: Virgil Van Dijk. pic.twitter.com/Y8i8GTTpIx — Famous Latin Kopites (@LatinKopitesLFC) August 29, 2019

18:34 Tottenham trafia do grupy B, z Bayernem. Robert poleci do Londynu.

18:34 No to zaczynamy. Drugi koszyk.

18:31 Zanim zaczną się emocje związane z kolejnym koszykiem, na scenie pojawia się Virgil Van Dijk - najlepszy obrońca sezonu.

18:30 Chelsea do grupy H.

18:30 Zenit do grupy G

18:29 FC Barcelona w grupie F

18:29 Liverpool do grupy E

18:29 Juventus w grupie D

18:28 Manchester City - grupa C

18:28 Bayern Monachium - grupa B

18:27 Pierwsza piłeczka z napisem: Paris-Saint Germain. Do grupy A

18:27 Najpierw dowiemy się, do jakich grup trafią drużyny z koszyka numer 1.

18:25 Jest Giorgio Marchetti z UEFA, więc czas na prezentację wszystkich czterech koszyków. W każdym jest po osiem zespołów. Oczywiście tradycyjnie drużyny z tego samego kraju nie mogą na siebie trafić w grupie, podobnie jak drużyny z Rosji i Ukrainy.

18:23

OFFICIAL: Alisson has been named the UEFA Champions League Goalkeeper of the Season.



Champions League

Copa America



Premier League Golden Glove

Champions League Golden Glove

Copa America Golden Glove



What a season. pic.twitter.com/8qkPQyeUek — Football Tweet (@Football__Tweet) August 29, 2019

18:23 Trochę tych osiągnięć Brazylijczyk ma. A to tylko sam poprzedni sezon.

18:20 Czas na prezentację najlepszego bramkarza poprzedniego sezonu. Bez niespodzianki - Alisson Becker z Liverpoolu.

18:19 Cała trójka weźmie udział w losowaniu drużyn.

18:17 I kolejny były triumfator LM (w barwach Chelsea) i świetny bramkarz Petr Cech.

18:17

Şampiyonlar Ligi 2020 kura çekimine Galatasaray damga vurdu. Hamit Altıntop'un kupa ile sahneye gelmesinden sonra, bu kupayı Inter ile kazanmış ve Galatasaray forması giymiş Sneijder de sahnede. pic.twitter.com/x48TChQsWG — Tribun Dergi (@tribundergi) August 29, 2019

18:13 Teraz kolejny ambasador Wesley Sneijder, były zawodnik Galatasaray i triumfator Ligi Mistrzów w barwach Interu Mediolan. Kilka dni temu pisaliśmy o byłym holenderskim pomocniku...

18:12

2020 Şampiyonlar Ligi Finali (İstanbul)'un elçisi Hamit Altıntop elinde kupa ile geldi. pic.twitter.com/Waa9JyyMPL — Tribun Dergi (@tribundergi) August 29, 2019

18:12 Na scenie pojawił się także ambasador finału LM w Stambule, Turek Hamil Altintop. Nie sam, z trofeum.

18:11

What do you think Leo Messi is saying to Cristiano Ronaldo here?#UCLDrawpic.twitter.com/0vR5FUODph — SuperSport (@SuperSportTV) August 29, 2019

18:11 Miła pogawędka wielkiej dwójki. Ciekawe, o czym?

18:10 Francuski magik na scenie i jego zacny image.

18:08 Przed nami pierwsze nagroda prezydenta UEFA dla Erica Cantony.

18:05 Za nami krótkie przedstawienie wszystkich 32 ekip na podstawie poprzednich rozgrywek. Ależ to była edycja!

18:01 Spragnieni hymnu Ligi Mistrzów zaczynamy ceremonię!

17:59 W ubiegłym roku triumfował pomocnik Realu Madryt Luka Modrić, który nie dość, że z Królewskimi sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów, to na mistrzostwach świata w Rosji został z reprezentacją Chorwacji wicemistrzem świata.

17:55 Jest i wspomniany CR7. Już na czerwonym dywanie...

17:39 Terminarz fazy grupowej:

17 i 18 września - pierwsza kolejka

1 i 2 października - druga kolejka

22 i 23 października - trzecia kolejka

5 i 6 listopada - czwarta kolejka

26 i 27 listopada - piąta kolejka

10 i 11 grudnia - szósta kolejka

30 maja 2020 - finał w Stambule

17:38 Zanim losowanie, jeszcze mała ściągawka, jeśli chodzi o kluczowe daty:

17:36 A Cristiano? Wygra lub nie - tym razem też ma się pojawić.

17:36 Virgil także...

17:36 Leo już jest...

17:30 W gronie 32 zespołów mamy szansę zobaczyć tylko dziewięciu Polaków. To Wojciech Szczęsny (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Piotr Zieliński, Arkadius Milik (obaj Napoli), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak (obaj Lokomotiw Moskwa) oraz Jakub Piotrowski (KRC Genk).



17:11

2018/19 UEFA Men's Player of the Year



Leo Messi

Cristiano Ronaldo

Virgil van Dijk



Who's your winner? #UCLdrawpic.twitter.com/5zrS7obyJA — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

17:10 W czwartek poznamy też Piłkarza Roku UEFA. Będzie nim ktoś z trójki: Leo Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo.

17:06 pierwszy koszyk: Liverpool (obrońca tytułu), Chelsea FC, FC Barcelona, Manchester City, Juventus FC, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Zenit Sankt Petersburg;



drugi koszyk: Real Madryt, Atletico Madryt, Borussia Dortmund, Napoli, Szachtar Donieck, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, Benfica Lizbona;



trzeci koszyk: Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiakos Pireus, Club Brugge, Valencia, Inter Mediolan, Dinamo Zagrzeb;



czwarty koszyk: Lokomotiw Moskwa, KRC Genk, Galatasaray, RB Lipsk, Slavia Praga, Crvena Zvezda Belgrad, Atalanta Bergamo, Lille. .

17:05 A oto podział na koszyki uczestników fazy grupowej LM:



17:04 Już wcześniej pewnych udziału bezpośrednio w fazie grupowej LM było 26 zespołów. Mające cztery rundy kwalifikacje wyłoniły pozostałych sześciu uczestników. Przebrnęły je: Crvena Zvezda Belgrad, Olympiakos Pireus, Dinamo Zagrzeb, Ajax Amsterdam, Slavia Praga i Club Brugge.





17:04 Po środowych meczach ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i awansie trzech drużyn znani są już wszyscy uczestnicy fazy grupowej tych elitarnych rozgrywek. Już wcześniej było jasne, że w gronie 32 zespołów zabraknie mistrza Polski Piasta Gliwice.