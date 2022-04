Media w Argentynie mają obawy po losowaniu. "Czas zemsty" dla Lewandowskiego

Pierwszy mecz kluczem do awansu. "Zrobić wszystko, żeby go nie przegrać" - To są tylko 32... czytaj dalej » Dzienniki z Buenos Aires "La Nacion" i "Clarin" na swoich stronach internetowych przypominają, że w przeszłości Polacy i Argentyńczycy rywalizowali ze sobą ze zmiennym szczęściem na mistrzostwach świata w 1974 r. i w 1978. Zwracają uwagę, że o ile za pierwszym razem górą była Polska, to cztery lata później Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość graczy z Ameryki Południowej.

"Główną postacią tego zespołu jest Robert Lewandowski" - napisał w piątek "La Nacion", wymieniając długą listę sukcesów Polaka z drużynami Bayernu Monachium i Borussii Dortmund.

Ponadto podkreślono, że "na rozgrywanych w Rosji mistrzostwach świata Polacy nie spisali się najlepiej i odpadli po fazie grupowej", a Lewandowski "nie strzelił żadnego gola". Dlatego turniej w Katarze będzie "czasem zemsty dla groźnego strzelca".

Są jeszcze inni

Argentyńskie dzienniki wskazują jednak, że okrzyknięty czołowym piłkarzem świata "Lewy" nie jest jedynym klasowym graczem Polski i ma u swego boku znanych na świecie zawodników. Wymienia wśród nich Wojciecha Szczęsnego, Jana Bednarka, Piotra Zielińskiego oraz Bartosza Bereszyńskiego.

"Trafiliśmy na zespół, który chce być głównym aktorem grupy C" - komentował po losowaniu dziennik z Buenos Aires.

"La Nacion" twierdzi, że w ekipie Czesława Michniewicza wciąż jest wielu graczy, którzy podczas Euro 2016 doszli do ćwierćfinału tego rozgrywanego we Francji turnieju.

"Sześć lat temu reprezentacja Polski wróciła na pierwszy światowy plan, a jej celem jest teraz przywrócić blask, jaki miała ona piłkarsko w latach 70. i 80." - ocenił argentyński dziennik.

Z kolei "Clarin" twierdzi, że ekipy, w której występuje Robert Lewandowski, czołowy piłkarz świata, nie tylko nie należy lekceważyć, ale można się jej obawiać.

Źle nie jest, dobrze też nie

Rywalami Argentyny i Polski w grupie C tegorocznego mundialu będą jeszcze Meksyk oraz Arabia Saudyjska.

- Nie powinniśmy narzekać ani się cieszyć. Jest w porządku. To grupa z trudnymi rywalami. Meksyk znamy bardzo dobrze, nie będzie łatwo. Polacy spisali się dobrze ze Szwecją, mają klasowych piłkarzy, a Arabia Saudyjska przeszła świetnie przez eliminacje. Sądzimy, że powinniśmy sobie poradzić, ale szanujemy wszystkim rywali – podsumował selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni w rozmowie ze argentyńską stacją TyC Sports.