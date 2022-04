"Krok do przodu". Zbigniew Boniek mówi, na co stać Polaków na mistrzostwach świata

- Meksykanie to są bardzo dobrzy piłkarze, nigdy z nimi łatwo nie było. Grupa jest fajna, ciekawa. Nie gramy z drużynami europejskimi i to chyba lepiej. Zmierzymy się z fantastyczną drużyną - Argentyną, choć do tego czasu być może dużo się wyjaśni - komentuje losowanie grup MŚ 2022 Zbigniew Boniek w programie "Polska i Świat" na antenie TVN24.

- Łatwo nie będzie, bo to wcale nie jest łatwa grupa - wyjaśnił na wstępie prezes PZPN, który odniósł się w ten sposób do słowa "easy", którym skomentował losowanie na gorąco na Twitterze. Dodał, że jego wpis należy traktować z przymrużeniem oka.

- Meksykanie to są bardzo dobrzy piłkarze, nigdy z nimi łatwo nie było. Grupa jest fajna, ciekawa. Nie gramy z drużynami europejskimi i to chyba lepiej. Zmierzymy się z fantastyczną drużyną - Argentyną, choć do tego czasu być może dużo się wyjaśni - zauważył.

Na co stać Polaków?

Selekcjoner Polaków zadowolony. Cieszy się, że nie trafił na jeden zespół W piątek... czytaj dalej » Zdaniem Bońka rozgrywanie mundialu w listopadzie będzie miało swoje plusy. Chodzi o formę, jaką prezentuje w tym okresie nasza kadra oraz o dyspozycję naszego najlepszego zawodnika Roberta Lewandowskiego.

- To dobry czas, bo wtedy reprezentacja gra bardzo dobre mecze, historyczne. Robert Lewandowski nie będzie na mundialu po całorocznych rozgrywkach, gdzie zawsze był trochę wymęczony, wypruty, tylko będzie w dobrej formie. A wiadomo, że wtedy drużyna ma trzydzieści procent więcej wartości. Może być ciekawie - zauważył.

- Żeby na mistrzostwach świata zaistnieć, zrobić coś dobrego, to ta drużyna musi wykonać jeszcze krok do przodu, bo to, co wystarczyło na Szwecję, nie wystarczy, aby odegrać na mundialu wiodącą rolę. Optymizm jest dobry, tylko żeby nie przykrył on pewnych braków, które drużyna może mieć. Uważam, że ten zespół jest w stanie wyjść z grupy. Jeśli wyjdziemy z grupy, to prawdopodobnie trafimy na Danię lub Francję i to nie będzie łatwy mecz - przyznał Boniek.

O pojedynku gwiazd nie myśli

Mniejsza wagę niż wszyscy Boniek przywiązuje do sprawy pojedynku Roberta Lewandowskiego z Lionelem Messim, co tuż po losowaniu dla wielu dziennikarzy było gorącym tematem.

- Wszyscy o tym rozmawiają, a nie ma sensu o tym rozmawiać, bo to może być mecz o nic, chociaż też o wszystko. To są gwiazdy, ale mają dziesięciu zawodników, którzy im pomagają. Trzeba najpierw na te mistrzostwa dojechać w dobrej dyspozycji psychicznej. W tym momencie nikt nie mówi, że my tam jedziemy po rozegraniu Ligi Narodów. Mamy sześć bardzo trudnych meczów. W zależności od tego, jak się w nich zaprezentujemy, to w takiej kondycji pojedziemy do Kataru. Jak przegramy sześć spotkań, to będzie marazm - przestrzega.

