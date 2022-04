Prezes PZPN: zachowujemy pokorę, ale nikogo się nie boimy

Polacy rozpoczną zmagania na mundialu od starcia z Meksykiem, które odbędzie się 22 listopada. Cztery dni później przyjdzie im się zmierzyć z Arabią Saudyjską, a 30 listopada zakończą rywalizację w grupie C mierząc się z Argentyną.

Zwłaszcza starcie Roberta Lewandowskiego z Lionelem Messim zapowiada się elektryzująco.

Prezes Kulesza o losowaniu

Prezes PZPN Cezary Kulesza skomentował wyniki losowania na Twitterze. "To bardzo ciekawa grupa! Zachowujemy pokorę, ale nikogo się nie boimy. Do Kataru polecimy bez kompleksów i gotowi do walki. Bądźcie z nami!" – napisał.



Biało-Czerwoni byli losowani z trzeciego koszyka

Tegoroczny mundial odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup.

Podopieczni Czesława Michniewicza wywalczyli awans dzięki zwycięstwu w finale baraży w Chorzowie nad Szwecją 2:0. Wcześniej wygrali walkowerem z Rosją.

Grupy A, B, E i F będą rozgrywać mecze na: Al-Bayt Stadium w Al-Khor, Khalifa International Stadium i Al-Thumama Stadium w Dausze oraz Ahmed bin Ali Stadium w Ar-Rajjan.

Natomiast zespoły z grup C, D, G i H rywalizować będą na: Lusail Iconic Stadium w Lusajl, Stadium 974 w Dausze, Education City Stadium w Ar-Rajjan oraz Al-Janoub Stadium w Al-Wakrah.

Grupy mistrzostw świata Katar 2022

Grupa A

1. Katar

2. Ekwador

3. Senegal

4. Holandia

Grupa B

1. Anglia

2. Iran

3. USA

4. Walia/Szkocja/Ukraina

Grupa C

1. Argentyna

2. Arabia Saudyjska

3. Meksyk

4. Polska



Grupa D

1. Francja

2. Zjednoczone Emiraty Arabskie/Australia/Peru

3. Dania

4. Tunezja

Grupa E

1. Hiszpania

2. Kostaryka/Nowa Zelandia

3. Niemcy

4. Japonia



Grupa F

1. Belgia

2. Kanada

3. Maroko

4. Chorwacja

Grupa G

1. Brazylia

2. Serbia

3. Szwajcaria

4. Kamerun

Grupa H

1. Portugalia

2. Ghana

3. Urugwaj

4. Korea Południowa