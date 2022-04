Faworytem grupy C będzie z pewnością dwukrotny mistrz świata Argentyna. Bardzo mocny jest tez Meksyk, a potencjalnie słabsza reprezentację ma Arabia Saudyjska.

Messi kontra Lewandowski

- Czy przed mundialem tytuły w gazetach będą "Messi kontra Lewandowski"? - spytał swoich gości Rafał Wojda.

- Doskonały będzie odbiór takiego pojedynku - ocenił Andrzej Strejlau. - To świetny tytuł. (…) Argentyna to bardzo dobra drużyna. Messi będzie suwerenem na boisku i od niego będzie się wszystko zaczynało i prawdopodobnie kończyło. Zobaczymy, jak nasza drużyna poradzi sobie z odcięciem go od piłek. To będzie wymagająca grupa. Meksyk to też bardzo dobry zespół. Tamtejsza piłka słynie z techniki, a jak będzie z dyscypliną taktyczną, trudno mi powiedzieć - stwierdził były trener.

Słaby punkt Argentyny

Podobnie losowanie ocenił Radosław Majdan. Jego zdaniem Messi to już jednak nie ten sam piłkarz, co przed laty.

- Mam wrażenie, że chyba już te najlepsze czasy Leo Messi ma za sobą - powiedział były bramkarz. - Nawet w piłce klubowej, gdzie jego obecna kariera w PSG jest bez rewelacji. Reprezentacja Argentyny przez lata mocno zawodziła. Natomiast oni zdobyli Copa America i to właśnie Messi poprowadził ich do sukcesu. Argentyna jest przeze mnie kojarzona jako zespół wielkich gwiazd, świetnych piłkarzy, ale często nie tworzy drużyny. Nie wiem, jaki jest problem w tym zespole. Czy tam jest zbyt dużo osobowości, że każdy chce ciągnąć w swoją stronę? Oczywiście król jest jeden, królem jest Leo Messi. Wydaje mi się, że trener ma tam duży problem to wszystko okiełznać. Największym mankamentem tej ekipy jest jej bramkarz. Na ostatnim mundialu mieli duże problemy, bo ich golkiperzy popełniali błędy. Tu się można doszukiwać naszej szansy - zauważył Majdan.

- Z kolei Meksyk to jest technika, szybkość i bezkompromisowość. To taki zespół, że jeżeli ma dzień, to jest jak Kolumbia, z którą przegraliśmy 0:3 na ostatnich mistrzostwach. Myślę, że największym atutem Arabii Saudyjskiej będzie to, że grają w swoim klimacie. Jeśli chodzi o jakieś gwiazdy czy indywidualności, to tam takich nie ma. Drużyna z czwartego koszyka, zespół którego sobie życzyliśmy. To jest dobre rozwiązanie. Chociaż nikogo nie należy oczywiście lekceważyć - zakończył były reprezentant.

Grupy mistrzostw świata Katar 2022

Grupa A

1. Katar

2. Ekwador

3. Senegal

4. Holandia

Grupa B

1. Anglia

2. Iran

3. USA

4. Walia/Szkocja/Ukraina

Grupa C

1. Argentyna

2. Arabia Saudyjska

3. Meksyk

4. Polska



Grupa D

1. Francja

2. Zjednoczone Emiraty Arabskie/Australia/Peru

3. Dania

4. Tunezja

Grupa E

1. Hiszpania

2. Kostaryka/Nowa Zelandia

3. Niemcy

4. Japonia



Grupa F

1. Belgia

2. Kanada

3. Maroko

4. Chorwacja

Grupa G

1. Brazylia

2. Serbia

3. Szwajcaria

4. Kamerun

Grupa H

1. Portugalia

2. Ghana

3. Urugwaj

4. Korea Południowa