Klopp po losowaniu: nie sądzę, by Simeone biegał ze szczęścia po salonie

"Dużo szacunku, ale zero strachu". Milik skomentował losowanie Ligi Mistrzów Poniedziałkowie... czytaj dalej » - Przed ceremonią losowania myślałem, że to mógłby być Madryt. Real, lub Atletico. I taka będzie nasza droga - przyznał ze spokojem Klopp.

- To naprawdę, ale to naprawdę dobre losowanie. Trudne mecze, bo takie muszą być. Nie sądzę, by Simeone (trener Atletico - red.) biegał ze szczęścia po salonie na myśl o wylosowaniu Liverpoolu - zażartował niemiecki szkoleniowiec.

Szczęśliwy stadion

Liverpool wróci na Wanda Metropolitano, gdzie 1 czerwca wygrał szósty Puchar Europy. Wicemistrzowie Anglii pokonali Tottenham 2:0. Klopp zakończył w Madrycie serię przegranych finałów. W 2016 roku - jako menedżer LFC - przegrał finał Pucharu Ligi i Ligi Europy, dwa lata później poniósł porażkę z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów. Od kilku miesięcy Madryt kojarzy się Kloppowi z sukcesem.

- Madryt to miejsce, które dostarcza nam wiele fantastycznych wspomnień. Tym razem Atletico też tam będzie i to będzie ich dom - dodał były trener Borussii Dortmund.

Mecze dzień po dniu

W tej chwili jego obecny zespół jest myślami w Katarze, gdzie lada moment zainauguruje Klubowe Mistrzostwa Świata. W środę w półfinale imprezy zmierzy się z meksykańskim Monterrey.

Co ciekawe, we wtorek angielska drużyna ma do rozegrania ćwierćfinał Pucharu Ligi w Birmingham z Aston Villą. Ze względu na występ The Reds w KMŚ, na Villa Park pojawi się jednak zespół do lat 23.