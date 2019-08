"Nie jedliśmy jeszcze wspólnie kolacji". Zaskakujące zaproszenie Ronaldo

Slavia Praga nie miała szczęścia w losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół z Czech trafił do grupy F, w której zmierzy się z Barceloną, Borussią Dortmund oraz Interem. Przedstawiciele Slavii zareagowali w świetny sposób. To był śmiech przez łzy.

Okazje by świta europejskiej piłki zjechała do Monte Carlo były dwie - losowanie grup Ligi Mistrzów i ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu na Piłkarza Roku UEFA. W finałowej trójce znaleźli się Virgil van Dijk oraz Ronaldo i Messi. Zwyciężył ten pierwszy, Argentyńczykowi - niejako na pocieszenie - przypadł tytuł najlepszego napastnika, a Portugalczyk został z niczym.

"Mamy bardzo dobre relacje"

Ronaldo do przegrywania tego typu plebiscytów nie przywykł, ale humoru nie stracił. W pewnym momencie uroczystości do siedzących ramię w ramię Ronaldo i Messiego podeszła dziennikarka.

Rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Barcelonie zabrakło szczęścia W czwartek... czytaj dalej » - Jesteśmy razem na tej scenie od 15 lat. Nie wiem, czy kiedykolwiek w piłce wydarzyło się coś podobnego - ta sama dwójka cały czas z sobą rywalizująca. To nie jest łatwe - zaczął swoją wypowiedź piłkarz reprezentacji Portugalii, z którą sięgnął w tym roku po triumf w Lidze Narodów.

Chwilę później Ronaldo zupełnie zaskoczył. - Mamy bardzo dobre relacje. Wciąż nie jedliśmy razem kolacji, ale mam na nią nadzieję w przyszłości - rzucił z szerokim uśmiechem, a wśród publiczności rozległy się głośne brawa. - Doprawdy? Dziś jesteście w Monako - wtrąciła dziennikarka, sugerując, że nadarza się znakomita okazja.

- Oczywiście tęsknię za grą w Hiszpanii. Przez ostanie lata Messi motywował mnie, a ja jego. Fajnie jest być częścią historii piłki nożnej - dodał.

Portugalczyk otrzymał jeszcze jedno pytanie - czy zakończy karierę w tym samym momencie co Messi. Nad odpowiedzią chwilę się zastanowił, ale znów rozbawił publiczność.

- Leo jest ode mnie dwa lata młodszy, ale ja myślę, że wyglądam dobrze jak na swój wiek. Mam nadzieję być tu za rok, a także za dwa i trzy lata. Więc ci, którzy mnie nie lubią, znów mnie zobaczą - zadeklarował - 34-latek.

Na te kilkadziesiąt sekund Ronaldo, tryskając humorem i kurtuazją, skradł show. Jak się jednak okazuje powrót do Turynu z pustymi rękami pozostawił w nim małą zadrę. Dziennik "AS" dotarł do jego wypowiedzi, w której miał stwierdzić, że "nie zawsze faworyt wygrywa". "Barcelona przegrała przecież z Liverpoolem w półfinale Ligi Mistrzów" - cytują Hiszpanie, sugerując, że jest to "szpilka" wbita Messiemu.