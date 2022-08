Barcelona trafia na Bayern, a później najbardziej symboliczna scena ceremonii

TAK RELACJONOWALIŚMY LOSOWANIE FAZY GRUPOWEJ LIGI MISTRZÓW

Powiedzieć, że mistrza Niemiec z wicemistrzem Hiszpanii łączy osobliwa relacja nie tylko piłkarska, to jak nie powiedzieć nic. Obie drużyny w ostatnich latach przeprowadziły wiele głośnych bitew, wiele z nich także poza boiskiem.

W roku 2020 cały piłkarski świat mówił o pamiętnym laniu 8:2, jakie Bayern sprawił Katalończykom w ćwierćfinale ówczesnej Ligi Mistrzów. Niewiele lepiej było w roku kolejnym, już w fazie grupowej, gdy po raz kolejny dwie europejskie potęgi dzieliła co najmniej różnica klas, a monachijczycy dwumecz wygrali aż 6:0.

Tego lato triumfowała w końcu jednak Barca. Po długich tygodniach negocjacji i medialnej walki wyrwała z Allianz Areny Roberta Lewandowskiego, największą gwiazdę rywali. Aura powstała wokół całej piłkarskiej sagi transferowej pozostawiła po sobie spory niesmak i multum niedopowiedzeń, które teraz zapewne powrócą na boisku.

Niemiecko-hiszpańskie starcie będzie chyba najgorętszym ze wszystkich, jakie wiążą się jak dotąd z tegoroczną Champions League. Świadomy liczby kontekstów tego dwumeczu był obecny na losowaniu w Stambule Kahn, który gdy tylko zobaczył, jaki przeciwnik jest pisany jego klubowi, subtelnie i trochę też ironicznie uśmiechnął się pod nosem. Nie powiedział nic, a jakby powiedział wszystko.



Nieoczekiwany widz z Warszawy

Co bardziej wprawne oko mogło zauważyć, kto siedział wtedy na sali tuż obok sternika bawarskiego klubu. Postacią tą był… Dariusz Mioduski. Prezes Legii na ten moment o udziale w takich wydarzeniach z ramienia klubu może jedynie pomarzyć. W czwartek znajdował się tam więc zapewne jako przedstawiciel UEFA.

W kwietniu zeszłego roku Mioduski znalazł się w składzie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECI). Tym samym miał okazję zobaczyć z bardzo bliska scenę, o której mówi się obecnie w całej piłkarskiej Europie.