Wybrali wymarzoną grupę Euro. Chcą zmierzyć się z Polakami

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Na Euro zagrają 24 reprezentacje w sześciu czterozespołowych grupach. Losowanie odbędzie się 30 listopada, czyli jeszcze przed marcowymi barażami Ligi Narodów, które wyłonią czterech ostatnich uczestników turnieju.

Zasady podziału na koszyki przed losowaniem grup Euro 2020:



Koszyk nr 1: sześciu zwycięzców grup eliminacyjnych z najlepszym bilansem punktowym

Koszyk nr 2: czterej pozostali zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem

Koszyk nr 3: sześć następnych zespołów z drugich miejsc

Koszyk nr 4: ostatnie dwie ekipy z drugich miejsc i zwycięzcy turniejów play-off Ligi Narodów



Anglicy znajdą się w pierwszym koszyku, razem z Belgią, Włochami, Ukrainą, Hiszpanią i najprawdopodobniej Niemcami, którzy nawet w przypadku remisu we wtorkowym meczu (grają u siebie z Irlandią Północną), wypchną z niego Francję.



Chciał pojedynku na pięści, Messi nie odmówił. Media piszą o konflikcie gwiazd Ten mecz był... czytaj dalej » "Mimo wygranych eliminacji, Anglia nadal może trafić do grupy śmierci" - niepokoi się dziennik "The Sun". Przed Wyspiarzami stoi widmo spotkania się nie tylko z Francuzami, czyli mistrzami świata, ale też Portugalczykami, broniącymi w Euro tytułu sprzed czterech lat.



Choć wciąż istnieje możliwość, że mogą trafić na Niemców, to właśnie ekipa Trójkolorowych znalazła się w gronie drużyn, które "The Sun" przydzielił do "grupy śmierci" swojej reprezentacji. Jest w niej też Serbia, uczestnik ostatnich mistrzostw świata, w których nie brakuje piłkarzy światowego formatu.

Chcieli Polskę, Finlandię i Bułgarię

Jeśli chodzi o Polskę, to tylko cud sprawi, że w koszyku znajdzie się ona razem z Anglikami. Losowanie Biało-Czerwonych z drugiego pasuje dziennikarzom "The Sun". To właśnie reprezentację Jerzego Brzęczka wytypowano do "grupy marzeń".

Znalazła się w niej też Finlandia i Bułgaria. Wyboru dokonano przed poniedziałkowymi meczami eliminacji. Po nich wiadomo już jednak, że debiutujący na wielkiej imprezie Finowie będą losowani z czwartego koszyka i nie mogą być w jednej grupie z Bułgarami, jeśli ci przebrną baraże.

Przypuszczalne koszyki przed losowaniem grup eliminacji:

(wytłuszczone drużyny są pewne miejsce w danym koszyku)



1: Włochy, Belgia, Anglia, Niemcy, Ukraina, Hiszpania

2: Francja, Szwajcaria, Polska, Chorwacja, Holandia, Rosja

3: Portugalia, Dania, Turcja, Austria, Szwecja, Czechy

4: Finlandia, Węgry, Islandia*, Bośnia i Hercegowina*, Szkocja*, Gruzja*



*znajdą się na Euro w przypadku wygrania play-off Ligi Narodów