Bayern czeka na Barcelonę, Mueller zwrócił się do Lewandowskiego

Lewandowski i Mueller przez wiele lat stanowili o ofensywnej sile Bayernu Monachium, tworząc jeden z najlepszych duetów w historii Bundesligi. Po przenosinach polskiego napastnika do Barcelony przyjdzie się im spotkań po przeciwnych stronach barykady.

Czwartkowe losowanie grup Ligi Mistrzów ułożyło się wedle najgorszego scenariusza dla Lewandowskiego, który kilka tygodni temu szczerze przyznał, że nie chce trafić na Bayern.

Z wylosowania hiszpańskiego zespołu wydaje się natomiast cieszyć Mueller, który na swoim Instagramie umieścił filmik, w którym odniósł się do rywalizacji z byłym kolegą.

"Świetne losowanie dla kibiców"

"Co za świetne losowanie dla wszystkich kibiców piłki. Panie Lewangolski, do zobaczenia wkrótce w Monachium" - przyznał Niemiec.



Thomas Müller on Instagram: "Mr Lewangoalski, see you soon in Munich" pic.twitter.com/PjFzjnqoDD — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) August 25, 2022

Po losowaniu głos zabrali też działacze monachijczyków: dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić i Oliver Kahn, którego reakcja podczas ceremonii rozbawiła widzów.

- Takie historie pisze tylko futbol. Barcelona się wzmocniła. To będą zacięte mecze. Gra przeciwko znakomitym klubom na efektownych stadionach to sama przyjemność. Zespół będzie musiał od razu wskoczyć na najwyższe obroty - powiedział Bośniak.

- To było tak oczywiste, tak oczywiste... Oczywiście, że trafiamy na Barcelonę w grupie - wyznał Kahn.

Neuer nie zapomina o Interze

Przy tak elektryzującym wydarzeniu nie mogło także zabraknąć wypowiedzi kapitana monachijskiej jedenastki, który z Polakiem dzielił szatnię przez aż osiem lat. Manuel Neuer, kolejna z ikonicznych postaci dla obecnego Bayernu, wyraża się z ekscytacją nie tylko o samym rywalu z Barcelony i starym znajomym z boiska, ale też o innym z uznanych klubów, które czekają na Bayern jesienią.

- Mecze z Barceloną i Interem będą hitami tej fazy grupowej. Dwa wielkie kluby, dwa wielkie stadiony. Nie mogę się doczekać rywalizacji. Fajnie też, że tak szybko znowu spotkamy się z Robertem - jeden z najlepszych bramkarzy ocenił na łamach "Sport Bilda".



Manuel Neuer: "Barcelona and Inter will be highlights in the group stage. Two great clubs, two great stadiums. I'm looking forward to this group. It's also nice that we'll reunite with Robert Lewandowski so soon." pic.twitter.com/yCgYab7C9O — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 25, 2022





Terminarz będzie znany wkrótce

Faza grupowa LM rozpocznie się 6-7 września, a zakończy już 1-2 listopada (z uwagi na mundial w Katarze). Finał odbędzie się 10 czerwca 2023 roku w Stambule. Dokładny terminarz spotkań grupowych ma być znany do soboty.

Podział na grupy Ligi Mistrzów 2022/23:



Grupa A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, Rangers FC

Grupa B: FC Porto, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Grupa C: Bayern Monachium, Barcelona, Inter, Viktoria Pilzno

Grupa D: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting, Olympique Marsylia

Grupa E: AC Milan, Chelsea, FC Salzburg, Dinamo Zagrzeb

Grupa F: Real Madryt, RB Lipsk, Szachtar Donieck, Celtic Glasgow

Grupa G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kopenhaga

Grupa H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica Lizbona, Maccabi Hajfa