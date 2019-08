Gorzej trafić nie mogli, ale nie rozpaczają. Zabawna reakcja podczas losowania grup

21.04 | Olympiakos Pireus i Dinamo Zagrzeb - to zespoły, które w środę przybliżyły się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszych meczach ostatniej rundy eliminacji Grecy pokonali Krasnodar 4:0, a Chorwaci - w składzie bez Damiana Kądziora, jedynego Polaka, który mógł zagrać w tej fazie - Rosenborg Trondheim 2:0.

Slavia Praga nie miała szczęścia w losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół z Czech trafił do grupy F, w której zmierzy się z Barceloną, Borussią Dortmund oraz Interem. Przedstawiciele Slavii zareagowali w świetny sposób. To był śmiech przez łzy.

Slavia Praga trafiła do grupy śmierci. Reakcja mogła być tylko...

Piłkarze Slavii rok temu byli rewelacją Ligi Europy. Wyeliminowali m.in. Sevillę, a dopiero w ćwierćfinale po równorzędnej walce zatrzymali ich piłkarze Chelsea, którzy potem wygrali rozgrywki.

We wtorek piłkarze ze stolicy Czech zrobili kolejny duży krok. Po dwunastu latach wrócili do Ligi Mistrzów. W dwumeczu czwartej, ostatniej rundy eliminacji okazali się lepsi od rumuńskiego Cluj (dwa zwycięstwa po 1:0).

Slavia dokonała wielkiej rzeczy

Już przed czwartkowym losowaniem stało się jasne, że do jakiejkolwiek grupy, by nie trafili, faworytami w niej nie będą. Spośród czterech koszyków piłkarze Jindricha Trpisovsky'ego znaleźli się w tym teoretycznie najsłabszym, czwartym.

W pierwszym losowani byli obrońca tytułu, triumfator Ligi Europy oraz mistrzowie sześciu krajów plasujących się najwyżej w rankingu UEFA, kolejne trzy ustalane są na podstawie współczynników klubów w rankingu.

Prawdopodobieństwo trafienia na europejskiego giganta było duże.

Śmiać się czy płakać?

I faktycznie, los ich nie oszczędził. A do pechowego losowania zespołu z Pragi "przyczynili się" m.in. były holenderski pomocnik Wesley Sneijder i były czeski bramkarz Chelsea i Arsenalu Petr Cech. Ten pierwszy wylosował karteczkę z napisem "Slavia", a ten drugi wylosował dla swoich rodaków grupę "F". Tam już wcześniej zostały wylosowane: Barcelona, Borussia Dortmund i Inter Mediolan, czyli czołowe drużyny swoich koszyków.

Śmiać się czy płakać? Czescy przedstawiciele obecni na losowaniu wybrali to pierwsze rozwiązanie. Ich miny były bezcenne. To z pewnością był obrazek czwartkowej ceremonii.

Przedstawiciele Slavii z uśmiechem na twarzy przyjęli losowanie

Radości, ale naprawdę szczerej, nie krył po losowaniu trener Trpisovsky. - Niektórzy z pewnością skrytykują to i powiedzą, że powinniśmy być skromni i pokorni. Ale jesteśmy w grupie Ligi Mistrzów, gdzie każdy chce grać z najlepszymi - podkreślił dumny szkoleniowiec Slavii. Szczególnie zadowolony był z trafienia na Borussię.



- Nie mogę doczekać się wyjazdu do Dortmundu. Często obserwowałem ten klub, kocham go, atmosferę, stadion - podkreślił. Rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Barcelonie zabrakło szczęścia W czwartek... czytaj dalej »

Liga Europy realna



W podobnym tonie wypowiadali się piłkarze Slavii. - To ogromna euforia dla nas wszystkich, coś niesamowitego. To drużyny z innego świata, ale oczywiście będziemy chcieli z nimi walczyć. Nie moglibyśmy prosić o lepszą grupę. Nie mamy nic do stracenia, będziemy mieć w tych meczach lżejsze nogi, wierzę, że możemy odnieść sukces - stwierdził buńczucznie pomocnik Slavii Tomas Soucek.

- Większość kolegów chciała Juventusu z Cristiano Ronaldo, więc prawdopodobnie będziemy musieli awansować do 1/8 finału żeby z nimi zagrać. A tak mówiąc poważniej, będziemy chcieli awansować z trzeciego miejsca do Ligi Europy, ale będzie ciężko, każdy punkt będzie na wagę złota - ocenił obrońca Vladimir Coufal.

Fazę grupową Czesi rozpoczną od wyjazdu do Mediolanu na mecz z Interem. Pierwszą kolejkę fazy grupowej zaplanowano na 17 i 18 września.



Podział na grupy Ligi Mistrzów:

Grupa A: Paris Saint-Germain, Real Madryt, Club Brugge, Galatasaray Stambuł

Grupa B: Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Olympiakos Pireus, Crvena Zvezda Belgrad

Grupa C: Manchester City, Szachtar Donieck, Dinamo Zagrzeb, Atalanta Bergamo

Grupa D: Juventus, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lokomotiw Moskwa

Grupa E: Liverpool, Napoli, Red Bull Salzburg, KRC Genk

Grupa F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Slavia Praga

Grupa G: Zenit Sankt Petersburg, Benfica Lizbona, Olympique Lyon, RB Lipsk

Grupa H: Chelsea, Ajax Amsterdam, Valencia, Lille