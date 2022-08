Losowanie Ligi Konferencji. Lech poznał grupowych rywali

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Dudelange – Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Lech rozpoczynał batalię od 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale po porażce w dwumeczu z Karabachem Agdam był skazany jedynie na grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Z problemami, ale zespół Johna van den Broma przebrnął przez trzy rundy, eliminując kolejno: Dinamo Batumi, Vikingur Reykjavik i F91 Dudelange.

Ceremonia losowania grup odbyła się w piątek w Stambule. 32 drużyny przydzielono do ośmiu grup. W jednej mógł się znaleźć tylko jeden zespół z danego kraju. Kolejorz, jako drużyna z ostatniego, czwartego koszyka, została wylosowana do grupy C, w której znalazły się: półfinalista poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i triumfator Ligi Europy z 2021 roku Villarreal, izraelski Hapoel Beer Szewa oraz Austria Wiedeń. Łatwo poznaniakom nie będzie.

Z kolei Slavia Praga, drużyna, która w decydującej rundzie rzutem na taśmę wyeliminowała Raków Częstochowa znalazła się w grupie G - z rumuńskim Cluj, tureckim Sivassporem oraz kosowskim Ballkani.

Grupy Ligi Konferencji 2022/2023:

Grupa A

1. Istanbul Basaksehir

2. Fiorentina

3. Hearts

4. RFS Ryga

Grupa B

1. West Ham United

2. FCSB Bukareszt

3. Anderlecht

4. Silkeborg

Grupa C

1. Villarreal

2. Hapoel Beer Szewa

3. Austria Wiedeń

4. Lech Poznań

Grupa D

1. FK Partizan

2. FC Koeln

3. Nicea

4. FC Slovacko

Grupa E

1. AZ Alkmaar

2. Apollon Limassol

3. FC Vaduz

4. Dnipro-1

Grupa F

1. KAA Gent

2. Molde FK

3. Shamrock Rovers

4. Djurgardens

Grupa G

1. Slavia Praga

2. CFR Cluj

3. Sivasspor

4. Ballkani

Grupa H

1. FC Basel

2. Slovan Bratysława

3. Żalgiris Wilno

4. FC Piunik

Najlepsze ekipy z grupy awansują do 1/8 finału, a te z drugich lokat spotkają się w barażowym dwumeczu z ośmioma klubami, które zajmą trzecie miejsca w grupach Ligi Europy.

Zasady, podział na koszyki, kluczowe daty, pieniądze do zgarnięcia

Lech przy podziale na podstawie współczynników UEFA, wynikających z osiągnięć w rozgrywkach europejskich w ostatnich pięciu sezonach, losowany był z czwartego, teoretycznie najsłabszego koszyka. Wiadomo było, że nie zagra z żadnym z siedmiu innych zespołów w tym gronie.

1. koszyk: Villarreal, FC Basel, Slavia Praga, AZ Alkmaar, KAA Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan, West Ham United;

2. koszyk: CFR Cluj, Molde, FCSB Bukareszt, Fiorentina, FC Koeln, Hapoel Beer Szewa, Apollon Limassol, Slovan Bratysława;

3. koszyk: OGC Nice, Anderlecht, Żalgiris Wilno, Austria Wiedeń, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz;

4. koszyk: Dnipro, Lech Poznań, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Piunik Erywań, RFS Ryga, Ballkani.

Pierwsze mecze fazy grupowej odbędą się już 6 września i będą rozgrywane co tydzień. Ostatnie spotkania zaplanowano na 1 i 2 listopada. Wszystko z powodu rozpoczynających się już 20 listopada mistrzostw świata w Katarze. Finał odbędzie się 10 czerwca 2023 r. w Stambule.

Za awans do fazy grupowej LK na konto Lecha wpłynie 2,94 mln euro. Kolejne premie UEFA przeznaczyła za wyniki w rundzie zasadniczej - zwycięstwo wyceniono na 500 tys. euro, a remis na 166 tys. Wygranie grupy to kolejne 650 tys. euro, a druga pozycja - 300 tys.