Atrakcyjni rywale czekają na Lecha w Lidze Konferencji. Podział na koszyki

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Niewiele brakowało, a Biało-Czerwoni w Lidze Konferencji mieliby dwóch przedstawicieli. Rzutem na taśmę odpadł jednak wicemistrz kraju Raków. Po wygranej przed tygodniem ze Slavią Praga 2:1 w rewanżu czeska drużyna doprowadziła do dogrywki. W niej, kiedy już wszyscy kibice czekali na rzuty karne, szczęście w finałowych sekundach dopisało gospodarzom, a konkretne Ivanowi Schranzowi, który w doliczonym czasie zdobył bramkę na wagę zwycięstwa 2:0 i awansu Slavii. Lech miał problemy, ale dopiął swego. Zagra w Lidze Konferencji Kompromitacji nie... czytaj dalej »

Dwubramkową zaliczkę z Poznania z meczu F91 Dudelange obronili piłkarze Lecha, którzy jednak w Luksemburgu nie oszczędzili nerwów swoim kibicom. Mistrzowie Polski po raz czwarty z rzędu nie byli w stanie wygrać w tym sezonie na wyjeździe w europejskich pucharach. Zespół trenera Johna van den Broma zremisował 1:1. Kolejorz został tym samym pierwszą polską drużyną, która awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji, rozgrywek utworzonych przed rokiem (pierwszą edycję wygrała AS Roma).

Kiedy i o której losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji?

Grupowych rywali poznaniacy poznają już w piątek. Losowanie - z udziałem 32 drużyn, które trafią do ośmiu grup po cztery zespoły - odbędzie się w Stambule o godzinie 14.30, krótko po zakończeniu ceremonii losowania grup Ligi Europy. Do jednej grupy LK nie będą mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji.

Dwie najlepsze ekipy z grupy awansują do 1/8 finału, a te z drugich lokat spotkają się w barażowym dwumeczu z ośmioma klubami, które zajmą trzecie miejsca w grupach Ligi Europy. Te spotkania zaplanowano już na luty 2023.

Liga Konferencji 2022/23: podział na koszyki

Lech przy podziale na podstawie współczynników UEFA, wynikających z osiągnięć w rozgrywkach europejskich w ostatnich pięciu sezonach, trafił do czwartego, teoretycznie najsłabszego koszyka i nie zagra z żadnym z siedmiu innych zespołów w tym gronie.

Wśród potencjalnych rywali mistrza Polski są m.in. uznane marki, jak West Ham United Łukasza Fabiańskiego, Fiorentina, której zawodnikiem jest Szymon Żurkowski, turecki Basaksehir z Patrykiem Szyszem, FC Basel, Villarreal, Partizan Belgrad, FC Koeln, AZ Alkmaar, ale też mniej znane drużyny, jak łotewskie FK RFS Ryga, kosowskie FC Balkani czy FC Vaduz z Liechtensteinu.

1. koszyk: Villarreal, FC Basel, Slavia Praga, AZ Alkmaar, KAA Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan, West Ham United

2. koszyk: CFR Cluj, Molde, FCSB Bukareszt, Fiorentina, FC Koeln, Hapoel Beer Szewa, Apollon Limassol, Slovan Bratysława

3. koszyk: OGC Nice, Anderlecht, Żalgiris Wilno, Austria Wiedeń, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

4. koszyk: Dnipro, Lech Poznań, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Piunik Erywań, RFS Ryga, Ballkani.

Wyjątkowo wcześnie, bo już 8 września - ze względu na mistrzostwa świata w Katarze - rozpocznie się z udziałem Lecha rywalizacja w fazie grupowej Ligi Konferencji. 2. kolejka zostanie rozegrana 15 września, a następnymi terminami będą: 6, 13, 27 października. Ostatnią, szóstą kolejkę wyznaczono na 3 listopada.

Pierwszy i ostatni występ dzielić będą ledwie 56 dni. Mecze rozgrywane będą o godz. 18.45 i 21.

Finał odbędzie się 7 czerwca przyszłego roku na Eden Arenie w Pradze, która w czwartek okazała się pechowa dla Rakowa.

Liga Konferencji 2022/23: ile może zarobić Lech?

Choć to rozgrywki trzeciej kategorii, po Lidze Mistrzów i Lidze Konferencji, udział w nich gwarantuje spory zarobek. Za awans z decydującej, 4. rundy Lech otrzyma 2,94 mln euro. Za zwycięstwo w meczu fazy grupowej UEFA płaci 500 tysięcy euro, za remis 166 tys. Wygranie grupy to kolejne 650 tys. euro, a awans z drugiej pozycji - 300 tys. Jest więc o co grać.