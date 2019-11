Zbigniew Boniek wybrał wymarzoną grupę Euro. Nie chciałby trafić na jedną z reprezentacji

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Ceremonia losowania odbędzie się w sobotę o godzinie 18 w Bukareszcie.

- Na razie czuję spokój, choć pewnie podczas losowania jakieś podniecenie się pojawi. Ale nareszcie poznamy rywali i będziemy mogli sobie to wszystko wyobrazić. Najbardziej bym nie chciał trafić na Włochów, bo logistycznie ta grupa w ogóle mi się nie podoba. Rozgrywalibyśmy mecze w Rzymie i Baku, a to nie są najlepsze destynacje dla kibiców - przyznał prezes PZPN.

Polacy unikną w grupie mistrzów i wicemistrzów świata. Podział na koszyki przed losowaniem Euro Eliminacje Euro... czytaj dalej » Jest też jeszcze jeden powód, dla którego Boniek nie chciałby, by Biało-Czerwoni trafili do grupy z Włochami.



- Moje serce bije dla Polski, ale we Włoszech mam wielu przyjaciół. I właśnie dlatego nie chciałbym z nimi rywalizować. Poza tym wtedy presja jest też inna, bo takie mecze bardzo chce się wygrywać. Znam ich, lubię, ale gdy trafiam na nich na piłkarskiej drodze to mam jedynie chęć zwycięstwa - przyznał.

Jak najlepiej dla kibiców

Gdyby mógł wybierać chciałby, by Polacy znaleźli się w grupie razem z Niemcami (wówczas mecze w Monachium i Budapeszcie), Anglią (Londyn i Glasgow) lub Hiszpanią (Bilbao i Dublin).



- Myślę tu przede wszystkim o naszych kibicach. Na Wyspach, wiadomo, że Polaków jest mnóstwo. Do Monachium i Budapesztu łatwo się dostać. Te podróże nie będą wtedy uciążliwe, a my chcemy, by fani mogli być z nami na miejscu. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że łatwych grup już nie ma. Nas pewnie na wygranie całego turnieju nie stać, ale będziemy chcieli odpaść jak najpóźniej, a najlepiej wcale - zaznaczył.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Polacy wygrali grupę eliminacyjną

Bazy już wybrane

Boniek zapewnił także, że kadra jest przygotowana na każde rozwiązanie. Bazy są już wybrane, ale teraz wszystko zależeć będzie od losowania.



Brzęczek zbierał cięgi, strofował go nawet Lewandowski. Co wiemy o reprezentacji Awans na Euro... czytaj dalej » - Mamy już przygotowaną bazę pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Możliwości jest wiele, ale my też wiemy, jak wszystko rozegrać, żeby było dobrze. Wszystko jest uporządkowane i tymi rzeczami nie musimy się w ogóle stresować - zapewnił.



Znajdujący się w drugim koszyku polscy piłkarze podczas sobotniego losowania poznają grupowych rywali. Możliwe jednak, że jeszcze nie wszystkich. Czterech ostatnich uczestników turnieju zostanie wyłonionych dopiero w marcu po barażach Ligi Narodów.



Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które odbędą się w dniach 12 czerwca - 12 lipca odbędą się na 12 stadionach w 12 krajach. Władze futbolu na Starym Kontynencie chciały w ten sposób uczcić 60. rocznicę pierwszych mistrzostw Europy.

Zasady turnieju

Łącznie 24 zespoły zostaną podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwa najlepsze oraz cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.



Grupa A będzie rywalizować w Rzymie (mecz otwarcia) i Baku, grupa B - w Kopenhadze i Sankt Petersburgu, C - w Amsterdamie i Bukareszcie, D - w Londynie i Glasgow, E - w Bilbao i Dublinie, a grupa F - w Monachium i Budapeszcie.



W każdej grupie może zagrać maksymalnie dwóch współgospodarzy. Na razie jedynym, który na pewno nie wystąpi w turnieju, jest Azerbejdżan.