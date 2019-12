Wszyscy uczestnicy 1/8 finału Ligi Mistrzów. Losowanie wyłoni niejeden hit

10.12 | Triumfatorzy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów FC Liverpool do ostatniej kolejki fazy grupowej musiał walczyć o awans do 1/8 finału rozgrywek. Sprostał jednak zadaniu, pokonując na wyjeździe Red Bull Salzburg 2:0.

Bayern znów nie do ruszenia. Kolejna wygrana i kapitalny bilans Bayern Monachium... czytaj dalej » 16 drużyn zostanie podzielonych na dwa koszyki - w pierwszym znajdą się zwycięzcy grup (są rozstawieni, więc rewanż zagrają u siebie), w drugim ekipy z drugich miejsc.

Zasady losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów

Na tym etapie nie mogą na siebie trafić zespoły z tych samych krajów oraz drużyny, które rywalizowały w fazie grupowej. Hitów i tak nie zabraknie. Możliwy jest przecież dwumecz Liverpoolu i Realu Madryt, finalistów z 2018 roku.

Pierwsze spotkania 1/8 finału zostaną rozegrane 18-19 i 25-26 lutego, rewanże zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.

Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Losowanie odbędzie się w poniedziałek w Nyonie. Początek o godz. 12. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo eurosport.pl.



Emocje do końca

Awantura z udziałem piłkarzy i kibiców po awansie w Lidze Mistrzów. Poszło o byłego zawodnika Wisły Lyon zremisował... czytaj dalej » W środowy wieczór były dwie niewiadome. W grupie C spokojny mógł być tylko pewny pierwszego miejsca Manchester City. O drugie, również premiowane awansem, walczył Szachtar Donieck, który miał wszystko w swoich rękach oraz Dinamo Zagrzeb i Atalanta Bergamo.



Chorwaci, choć prowadzili 1:0 z City, nadzieje stracili szybko. Anglicy wyrównali jeszcze przed przerwą, a w drugiej połowie dołożyli kolejne trzy bramki, zwyciężając w Zagrzebiu 4:1. Za to Szachtar niespodziewanie uległ w Charkowie Atalancie 0:3.

Włosi z wywalczonymi siedmioma punktami rzutem na taśmę wyprzedzili Ukraińców (6 pkt). Dokonali tego jako debiutanci, do tego pozbawieni możliwości występów na swoim stadionie, który nie spełnia wymogów UEFA (z konieczności muszą rozgrywać domowe mecze w Mediolanie).

Lewandowski i spółka w grze

Efektowna asysta Kądziora na nic. Zaskakujący awans Atalanty Dinamo Zagrzeb z... czytaj dalej » W grupie D trwała walka za plecami Juventusu. Górą ostatecznie Atletico, które pokonało u siebie Lokomotiw Moskwa 2:0. Ekipa z Madrytu, mając 10 punktów, okazała się lepsza od Bayeru Leverkusen (6). Niemcy, którzy wiosną wystąpią w Lidze Europy, przegrali na własnym boisku z Juventusem 0:2.



We wtorek awansowało sześć drużyn. W grupie E pierwsze miejsce zajęli broniący tytułu zawodnicy Liverpoolu (13 pkt), którzy wyprzedzili rywali z Neapolu (12). W grupie F świętować mogła druga na finiszu Borussia Dortmund, która wykorzystała potknięcie Interu. Mediolańczycy w końcówce meczu stracili gola przesądzającego o ich porażce 1:2 z grającą rezerwami Barceloną (triumfator grupy).



Z kolei w grupie G awans wywalczył Olympique Lyon, a z grupy H grają dalej Valencia i Chelsea.

Uczestnicy 1/8 finału pochodzą łącznie z pięciu krajów - z Anglii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Francji.

W Lidze Mistrzów pozostało pięciu Polaków - Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński (Napoli), Wojciech Szczęsny (Juventus) i Łukasz Piszczek (Borussia).

Drużyny, które awansowały z pierwszego miejsca: PSG, Bayern Monachium, Manchester City, Juventus Turyn, Liverpool, Barcelona, RB Lipsk i Valencia. .