Znów to zrobił. Kuriozalny gol w Lidze Europy

26-letni Niemiec obecnie reprezentuje barwy Besiktasu. Do tureckiego zespołu został wypożyczony z Liverpoolu w 2018 roku.

W czwartkowy wieczór wystąpił w wyjazdowym meczu Ligi Europy ze Slovanem Bratysława. Była 14. minuta, gdy wybiegł z własnego pola karnego, chcąc przerwać akcję gospodarzy. Do lecącej piłki pędzili też obrońca Besiktasu Pedro Rebocho oraz napastnik Slovana Andraz Sporar.

Karius nie trafił czysto w piłkę głową, potknął się o kolegę, który również się przewrócił. Na nogach utrzymał się tylko Sporar, któremu pozostało strzelić do pustej bramki na 1:0.



Wpadka za wpadką

Nastolatek uratował Manchester United. Deklasacja w Razgradzie Pierwsza kolejka... czytaj dalej » Ostatecznie Slovan zwyciężył 4:2 po piorunującej końcówce, zdobywając dwie decydujące bramki w 93. i 94. minucie.

Niełatwo będzie Kariusowi odkleić łatkę nieporadnego golkipera. O jego wpadkach zaczęło być głośno po finale Ligi Mistrzów w 2018 roku. Najpierw podarował gola Karimowi Benzemie (wyrzucił piłkę pod nogi Francuza), następnie Garethowi Bale'owi (wypuścił piłkę z rąk po uderzeniu z dystansu Walijczyka). Real Madryt dzięki temu pokonał Liverpool 3:1.

W zeszłym sezonie w rozgrywkach Ligi Europy Niemiec też się nie popisał. W spotkaniu Malmoe - Besiktas źle obliczył tor lotu piłki i wpuścił ją za kołnierz. Turcy przegrali wówczas 0:2.



Liverpool i Besiktas umówiły się, że wypożyczenie Kariusa potrwa do czerwca 2020.

