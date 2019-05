Obraźliwy napis na samochodzie. Kibice mszczą się na bramkarzu

Klopp i klątwa finałów. "Nigdy nie miałem silniejszej drużyny" Sobotni finał... czytaj dalej » Liverpool wypożyczył Kariusa do Besiktasu, by ten odbudował się po zeszłorocznym finale Ligi Mistrzów. Niemiec był antybohaterem spotkania w Kijowie. The Reds przegrali z Realem Madryt 1:3, a niemiecki bramkarz popełnił dwa fatalne błędy przy bramkach.

W Turcji Karius miał zapomnieć o meczu z Realem i kiepskich przygotowaniach do mijającego już sezonu (jeszcze w barwach Liverpoolu), a tymczasem popełniał kolejne błędy.

- Karius trochę się zastał. Jego motywacja i entuzjazm do piłki nie są na dobrym poziomie. W zasadzie jest tak od początku. On nie czuje się częścią zespołu. Nie udało się nam tego wypracować i oczywiście jest to również moja wina. - Coś jest nie tak. Ma też sporo pecha. Jest utalentowany, ale jest jakiś problem - mówił w marcu trener Besiktasu Senol Günes, który w przeszłości też był bramkarzem.

Karius w Besiktasie zagrał 35 spotkań, w których puścił 49 goli. Zachował jedynie sześć czystych kont.

Pobazgrane auto

Niemiec nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, a w dodatku skonfliktował się z szefami Besiktasu, którzy mieli nie płacić mu przez kilka miesięcy. Były golkiper Mainz pozwał nawet Besiktas do FIFA. Kibicom ze Stambułu nie spodobało się zachowanie Kariusa, a złość wyładowali na… samochodzie jego partnerki. Na boku pojazdu zamieścili napis "Loser", czyli przegrany.

Loris Karius’ girlfriend Sophia Thomalla targeted by thugs who spray ‘LOSER’ on her car https://t.co/eMpO9F8L4Kpic.twitter.com/XUzvbwZc4M — Fussboll (@Fussboll_) May 29, 2019

O sytuacji za pośrednictwem Instagrama poinformowała Sophia Thomalla, czyli sama poszkodowana. "Bez klasy", "Nadal muszę czyścić to g*wno" - napisała.