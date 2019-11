Krew na boisku. Piłkarz trafiony z trybun w głowę

Video: Getty Images

Roma grała z Borussią Moenchengladbach w Lidze Europy

25.10.2019 l - To nie do zaakceptowania i nie powinno wydarzyć się na tym poziomie - grzmi Edin Dżeko po czwartkowym meczu Romy z Borussią Moenchenglagbach w trzeciej kolejce Ligi Europy. Rzymianie zremisowali to spotkanie 1:1, a gola stracili w doliczonym czasie gry po strzale z rzutu karnego, którego w ogóle nie powinno być.

