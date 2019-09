Interwencja obrońcy przejdzie do historii. Dokonał cudu przed własną bramką

Dokładne przyjęcie i uderzenie wolejem. Kolejna efektowna bramka "Lewego" Zaczął strzelać w... czytaj dalej » Wszystko zaczęło się od długiego dośrodkowania Macieja Rybusa z lewej strony boiska. Interweniujący bramkarz Igor Baburin minął się z piłką, a ta trafiła na głowę Fiodora Smołowa. Napastnik Lokomotiwu oddał celny strzał, ale tuż przed linią bramkową Czernow zdążył wybić piłkę.

Ta spadła pod nogi Luki Djordjevicia, który powstrzymany jednak został przez obrońcę Rostowa. 26-latek szybko zebrał się po poprzedniej akcji i zablokował ciałem piłkę na linii bramkowej.

Akcja na wagę prowadzenia

Ofiarna interwencja pozwoliła gościom utrzymać prowadzenie i dopisać trzy punkty.

Dzięki nim FK Rostów otwiera po ośmiu kolejkach tabelę rosyjskiej ekstraklasy.



Ladies and gentlemen, best save in the history of football for you!#RPLpic.twitter.com/e5DiffBl0P — Russian Premier Liga (@premierliga_en) 31 August 2019









W barwach Lokomotiwu cały mecz rozegrali Rybus i Grzegorz Krychowiak. Ich klub w tabeli jest trzeci, a do lidera znad Donu traci trzy punkty.

Udany transfer

Urodzony w Tomsku Czernow w przeszłości występował w młodzieżowej reprezentacji Rosji. Do Rostowa trafił w lipcu z Zenitu Sankt Petersburg bez sumy odstępnego.

Lewy obrońca obecnie wyceniany jest przez serwis Transfermarkt na 2 miliony euro.