Lokomotywa znów bez pary. Krychowiak i Rybus żegnają elitę

Kolejka hitów w Lidze Mistrzów. Cztery drużyny mogą świętować awans Liga Mistrzów, po... czytaj dalej » Gospodarzy szybko podłamała kuriozalna bramka, stracona już w 11. minucie spotkania. Napastnik Lokomotiwu Eder chciał zażegnać niebezpieczeństwo, wybijając piłkę dośrodkowaną z rzutu rożnego. Trafił jednak prosto w kolegę z zespołu. Tak nabił Rifata Żamaletdinowa, że ten przypadkowo przelobował stojącego w bramce Guilherme.

Biało-Czerwoni przeciętni

To nie był jednak tak słaby mecz zespołu Lokomotiwu. Chwilę przed straconym golem gospodarze mogli wyjść na prowadzenie. Bardzo efektowną wymianę piłki strzałem zakończył Grzegorz Krychowiak. Futbolówka po jego uderzeniu przełamała ręce Lukasa Hradecky'ego. Słowacki bramkarz jednak zdołał dopaść do piłki, zanim ta wpadła do bramki. W końcówce spotkania Rosjanie potrafili przycisnąć Bayer, Anton Miranczuk nawet trafił w słupek.

Reprezentanci Polski nie byli w tym meczu pierwszoplanowymi postaciami. Grzegorz Krychowiak grał na bardzo wysokiej skuteczności podań, zaliczył kilka ważnych odbiorów, ale tym razem Lokomotiwowi nie pomógł. Maciej Rybus rzadko włączał się do akcji ofensywnych, trudno obwiniać go o stracone gole.

Niemcy po przerwie trafili do siatki drugi raz. W 54. minucie cudownym wolejem z lewej strony pola karnego popisał się Sven Bender. Rosjanie we wszystkich domowych spotkaniach w tym sezonie Ligi Mistrzów stracili po dwie bramki i już nie mają żadnych szans na wyjście z grupy D.

Lokomotiw Moskwa - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)



Bramki: Żamaletdinow samobójcza (11.), Bender (54.)

Drużyny, które już zapewniły sobie wyjście z grupy:

Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Juventus, Real Madryt