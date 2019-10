Problemy zdrowotne Krychowiaka. Opuścił mecz Lokomotiwu

Gole Aleksandra Kolomeytseva i Joao Mario dały gościom z Moskwy spokojne zwycięstwo i pozycję lidera ligi rosyjskiej. Już wcześniej było wiadomo, że w zespole Jurija Siomina nie zagra Rybus. Lewy obrońca, który opuścił także niedawny mecz reprezentacji Polski z Macedonią Północną, najprawdopodobniej przejdzie operację pachwiny.

Brak Krychowiaka był jednak dosyć zaskakujący dla wielu kibiców Lokomotiwu. Rosyjskie media poinformowały, że Polaka zabrakło w Groznym z powodu grypy żołądkowej. Co ciekawe, to już drugi kolejny mecz Lokomotiwu w którym zabrakło polskiego pomocnika. Tuż przed zgrupowaniem reprezentacji "Krycha" pauzował za kartki w starciu z Arsenalem Tuła.

Na szczęście absencja Polaków w piątkowy wieczór nie była odczuwalna.

Znakomity start

Krychowiak to centralna postać moskiewskiej drużyny w tym sezonie. W lidze strzelił już sześć goli, dołożył do tego trzy asysty. W Lidze Mistrzów również spisuje się wybornie - na koncie ma co prawda tylko jednego gola, ale po każdym z trzech meczów fazy grupowej zbierał dobre recenzje. Dobrą formę udowodnił również w kadrze, zagrał solidnie w meczu z Łotwą. W starciu z Macedonią Północną był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku.

Kibice Lokomotiwu bardzo liczą na Krychowiaka, bowiem klub z Moskwy chce walczyć o mistrzostwo Rosji. Po 13. kolejkach Lokomotiw ma na koncie 29 punktów, trzy punkty przewagi nad Zenitem St. Petersburg, który swój mecz z FK Rostów rozegra w sobotni wieczór.

We wtorek lidera ekstraklasy rosyjskiej czeka starcie w Lidze Mistrzów, w Turynie z Juventusem.