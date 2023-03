Historyczny hat-trick w pięć minut. Przysłużył się Polak

30., 34., 35. - to minuty, w których belgijski napastnik wpisywał się w niedzielnym, wyjazdowym meczu na listę strzelców.

Rekord pobity o cztery sekundy

Najpierw trafił do siatki z ostrego kąta, uderzając piłkę między nogami Mory'ego Diawa, potem wykorzystał szybki kontratak, zabierając piłkę od Maxime'a Gonalonsa i wykorzystując podanie Adriena Thomassona, a następnie przejął podanie obrońcy reprezentacji Polski Mateusza Wieteski do swojego bramkarza, minął go i trafił do pustej bramki.

Belgijski snajper zrobił to wszystko w ciągu dokładnie czterech minut i 30 sekund, co czyni go zdobywcą najszybszego hat-tricka w Ligue 1.

HAT-TRICK LOÏSA OPENDY W NIECAŁE 5 MINUT!



RC Lens prowadzi już 3:0 z Clermont Foot 63! Co za popołudnie w wykonaniu 23-latka! Zobaczcie te bramki! #modanafrancjępic.twitter.com/XBdIDQJtYo — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 12, 2023

23-latek, który w czerwcu poprzedniego roku strzelił gola reprezentacji Polski w Lidze Narodów (6:1), o cztery sekundy pokonał dotychczasowego rekordzistę Matta Moussilou, niegdyś napastnika Lille, który dzierżył rekord od meczu z Istres w kwietniu 2005 roku.



4’30’’ - In 4 minutes and 30 seconds, Loïs Openda has scored the fastest Ligue 1 hat-trick over the last 50 seasons, beating Matt Moussilou's (4'34'' with Lille against Istres in April 2005) by four seconds. Chrono. #CF63RCLhttps://t.co/naUHxTio7q — OptaJean (@OptaJean) March 12, 2023

Drużyna Lens, w której cały mecz rozegrał inny reprezentant Polski Przemysław Frankowski (z ławki rezerwowych nie wstał Łukasz Poręba) ostatecznie wygrała 4:0. Wynik ustalił Alexis Claude-Maurice w 76. minucie.

Wyniki 27. kolejki:

sobota

Auxerre - Rennes 0:0

Brest - PSG 1:2



niedziela

Clermont - Lens 0:4

Ajaccio - Montpellier 0:1

Angers - Toulouse 0:2

Lorient - Troyes 2:0

Nantes - Nice 2:2

Monaco - Reims 0:1

Olympique Marsylia - Strasbourg 2:2