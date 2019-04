Włosi rozpaczają. "Sam Ronaldo nie wystarczy"

Video: Eurosport

Ten Hag: czeka nas wspaniałe wyzwanie

- Nie byliśmy faworytem do zwycięstwa, ale nasza filozofia gry dała nam awans do półfinału. Teraz czeka nas podróż do Anglii i kolejne wspaniałe wyzwanie - powiedział trener Ajaksu Erik ten Hag. Klub z Amsterdamu pokonał Juventus (3:2 w dwumeczu) w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

