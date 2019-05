Od czwartej ligi do ekstraklasy. ŁKS wrócił do piłkarskiej elity

ŁKS, który dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski, prawo gry w ekstraklasie uzyskał wygrywając w sobotę na wyjeździe z GKS Jastrzębie 2:0. Obie bramki dla gości jeszcze przed przerwą zdobył Łukasz Sekulski. Po zwycięstwie szanse na dogonienie zajmującego drugie, premiowane awansem miejsce ŁKS, straciła Stal Mielec. Obecnie łodzianie mają 65 punktów, zaś trzecia Stal - 58. Do końca rozgrywek pozostały dwie kolejki.



Piast rozprawił się z Legią. Może poważnie myśleć o tytule Piłkarze Legii... czytaj dalej » ŁKS ostatni raz w ekstraklasie występował w sezonie 2011/2012. Przeżywający wówczas duże problemy finansowe klub spadł do 1. ligi, z której wycofał się w połowie rozgrywek. W 2013 roku, jako nowy podmiot, rozpoczął grę i odbudowę dawnego blasku od 4. ligi, czyli dopiero piątego szczebla rozgrywkowego w kraju.

"Rycerze Wiosny"

Najwięcej czasu - trzy sezony - ekipa z al. Unii spędziła w 3. lidze. Opuściła ją dwa lata temu, na skutek braku licencji zwycięzcy rozgrywek Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Następnie łodzianie szybko przebrnęli przez 2. ligę, a teraz okazali się rewelacją zaplecza ekstraklasy.



Łódzka drużyna awans do ekstraklasy wywalczyła pod wodzą trenera Kazimierza Moskala, który trafił do ŁKS przed obecnym sezonem. Jego zespół do tej pory zwyciężał w 19 ligowych meczach, w ośmiu zremisował i przegrał pięć spotkań. Strzelił najwięcej bramek - 53. W tym roku łodzianie udowodnili, że w pełni zasługują na przydomek "Rycerze Wiosny". Od marca, kiedy wrócili na boiska 1. ligi, odnieśli bowiem dziewięć zwycięstw w jedenastu meczach. Stracili w nich zaledwie dwa gole.



Oprócz Sekulskiego, zespół z Łodzi do ekstraklasy poprowadzili m.in.: napastnik Rafał Kujawa (9 goli) oraz pomocnicy - Hiszpan Dani Ramirez (9 goli i 16 asyst) i Patryk Bryła (7 goli i 9 asyst). W składzie są też znani z występów w ekstraklasie Łukasz Piątek, Wojciech Łuczak czy Słowak Lukas Bielak.

Źródło: Newspix Dani Ramirez jest jedną z największych gwiazd ŁKS-u

Stadion zyska brakujące trybuny

W ŁKS zapewniają, że są gotowi do występów w elicie. Za stronę sportową odpowiada były piłkarz m.in. Cracovii Krzysztof Przytyła. Kibice bardzo doceniają też pracę prezesa Tomasza Salskiego, który w ich opinii jest głównym architektem skutecznej odbudowy klubu i powrotu ŁKS na piłkarskie salony.



Mają Puchar Polski, a może być lepiej. "To byłoby mistrzostwo świata" Trener Lechii... czytaj dalej » Swoje mecze drużyna z al. Unii rozgrywa przy jednej nowoczesnej trybunie mogącej pomieścić ponad 5 tys. widzów. Spełnia ona większość wymagań licencyjnych ekstraklasy. Brakuje jedynie podgrzewanej murawy, co ma zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapewniła niedawno, że stadion miejski przy al. Unii zostanie dokończony i zyska trzy brakujące trybuny. Otworzono już oferty w przetargu na tę inwestycję, a umowa z wykonawcą warta 129 mln zł ma zostać podpisana po przesunięciu przez Radę Miasta Łodzi brakujących na ten cel środków.



Piłkarze ŁKS sukces razem ze swoimi kibicami w Łodzi będą mogli świętować w następną sobotę 11 maja, kiedy podejmą Chojniczankę Chojnice. Sezon na zapleczu ekstraklasy zakończą zaś wyjazdowym pojedynkiem 18 maja z Odrą Opole. W ubiegłym tygodniu awans do ekstraklasy wywalczył Raków Częstochowa.



Założony w 1908 roku ŁKS dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza kraju (1958 i 1998), raz sięgnął po Puchar Polski (1957). W tabeli wszech czasów ekstraklasy - z 65 sezonami w najwyższej klasie rozgrywkowej - zajmuje 6. miejsce. Wychowankami klubu są m.in.: Marek Dziuba, Mirosław Bulzacki, Jacek Ziober, Tomasz Wieszczycki i Marek Saganowski.