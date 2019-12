Dużo goli outsiderów w Łodzi. Wisła z drugą wygraną z rzędu

Napastnik Pogoni blisko transferu. Zaskakujący kierunek New England... czytaj dalej » Wisła na ostatnie spotkanie w tym roku przyjechała do Łodzi pokrzepiona ostatnią wygraną nad Pogonią Szczecin. Krakowianie tym samym przerwali dramatyczną serię dziesięciu ligowych porażek z rzędu. Co ciekawe, zajmowali ostatnie miejsce razem z łodzianami, który przegrali dwa mecze po kolei.

Co jeszcze bardziej interesujące, oba zespoły po 19 kolejkach miały na koncie nie tylko po tyle samo punktów (14), ale także taki sam bilans zwycięstw, remisów, przegranych (4-2-13) oraz strzelonych i straconych goli. Wiadomo było zatem, że ewentualny zwycięzca czwartkowego starcia opuści ostatnią lokatę.

Szybka czerwona kartka

Pierwsza połowa spotkania w Łodzi była zaskakująco interesująca. Działo się niezwykle dużo, ale niewiele dobrego dla miejscowych. Gospodarze, którzy są powszechnie chwaleni za całkiem ciekawą, ale nieskuteczną grę, szybko musieli radzić sobie w dziesiątkę.

W dziewiątej minucie obrońca ŁKS Kamil Juraszek sfaulował blisko pola karnego wychodzącego na dobrą pozycję po podaniu Michała Maka Pawła Brożka. Sędzia Paweł Raczkowski pokazał za to zagranie żółtą kartkę, ale po konsultacji z arbitrem VAR Szymonem Marciniakiem i sprawdzeniem sytuacji, zmienił decyzję. Defensor miejscowych musiał opuścić murawę. Rzut wolny pięknym strzałem lewą nogą na gola zamienił Maciej Sadlok. Arkadiusz Malarz nie mógł nic zrobić.

Chwilę później z boiska musiał zejść obrońca krakowskiej ekipy Lukas Klemenz, który zdobył zwycięską bramkę we wspomnianym starciu z Pogonią (1:0). W czwartek na początku meczu otrzymał cios w głowę po zderzeniu z Maciejem Wolskim. Widać było, że nie jest w stanie grać dalej. Był jednak jeszcze na murawie kilkanaście minut. W 21. minucie zastąpił go Marcin Wasilewski, który potem miał duży wpływ na wynik.

W 33. minucie był remis. Rzut karny wykorzystał najlepszy tego dnia w ŁKS Dani Ramirez. Jedenastka podyktowana przez Raczkowskiego była jednak mocno kontrowersyjna. Sędzia pierwotnie nie odgwizdał zagrania ręką Rafała Janickiego. Po analizie VAR zmienił decyzję.

Minęło dziesięć minut i goście znów prowadzili. W polu karnym faulowany był Mak. Rzut karny pewnie wykorzystał kapitan Wisły Jakub Błaszczykowski.

W doliczonym czasie gry przyjezdni ponownie cieszyli się z gola. Rzut rożny wywalczył najlepszy na boisku Mak. Po dośrodkowaniu Sadloka o piłkę walczył Wasilewski. Robił to na tyle umiejętnie, że Maksymilian Rozwandowicz strzelił gola samobójczego. Pechowiec w barwach ŁKS pojawił się na boisku w 16. minucie. Zmienił Wolskiego.

Bomba Bashy

W 50. minucie dobrze kopnął Ramirez, ale Buchalik jeszcze lepiej obronił. Łodzianie próbowali, ale niewiele im się udawało. Goście spokojnie czekali na szansę i w końcu ją wykorzystali. W 78. minucie przepięknym strzałem zza pola karnego po podaniu Łukasza Burligi popisał się Vullnet Basha. Albańczyk kopnął bardzo mocno pod poprzeczkę. Malarz ponownie był bez szans.

W ostatniej minucie Raczkowski znów wskazała na rzut karny. Ręką zagrał Wasilewski. Dani Ramirez bez trudu pokonał Buchalika. Za chwilę sędzia zakończył mecz.

Po tym zwycięstwie Biała Gwiazda ma na koncie 17 punktów i jest przedostatnia w tabeli. ŁKS pozostał na samym dole tabeli.

ŁKS Łódź – Wisła Kraków 2:4 (1:3)

Bramki: Ramírez 33’ (k), 90’ (k) - Sadlok 14’, Błaszczykowski 43’ (k), Rozwandowicz 45’ (s), Basha 77’



czerwona kartka: Kamil Juraszek (12. minuta, ŁKS, za faul taktyczny)



ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz - 21. Jan Grzesik, 24. Kamil Juraszek, 2. Jan Sobociński, 8. Kamil Rozmus - 6. Maciej Wolski (16, 29. Maksymilian Rozwandowicz), 28. Łukasz Piątek, 23. Bartłomiej Kalinkowski (67, 22. Łukasz Sekulski), 11. Dani Ramírez, 19. Michał Trąbka (46, 14. Ricardo Guima) - 20. Pirulo.



Wisła: 22. Michał Buchalik - 8. Łukasz Burliga, 5. Lukas Klemenz (19, 27. Marcin Wasilewski), 2. Rafał Janicki, 4. Maciej Sadlok - 16. Jakub Błaszczykowski, 10. Vullnet Basha, 18. Chuca (53, 9. Rafał Boguski), 99. Damian Pawłowski, 7. Michał Mak - 23. Paweł Brożek (72, 44. Aleksander Buksa).