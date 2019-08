Emocje w Łodzi. Lech lepszy od beniaminka

Kolejorz po remisie na inaugurację z Piastem Gliwice (1:1) w zeszłym tygodniu rozbił u siebie Wisłę Płock (4:0). W Poznaniu odżyła wiara w sukces. W końcu Lech czeka na tytuł od 2015 roku.



Skuteczna Cracovia. Jest premierowa ligowa wygrana Cracovia odniosła... czytaj dalej » - Nie mam zamiaru tonować nastrojów. Atmosfera jest dobra, ale my jeszcze niczego nie osiągnęliśmy. Wiemy, że musimy jeszcze dużo pracować. Mamy pewne fazy meczu, które musimy poprawić. Ja trochę grałem w piłkę, trochę już też jestem trenerem. Nie można się mocno podniecać, że zespół zdobył cztery punkty w dwóch meczach i zagrał jedno czy dwa dobre spotkania. Naprawdę twardo stąpamy po ziemi - mówił szkoleniowiec Dariusz Żuraw.



ŁKS do soboty też wywalczył cztery punkty - po remisie z Lechią Gdańsk (0:0) i zwycięstwie nad Cracovią (2:1). Piłkarze z Łodzi pokazali, że ekstraklasa im niestraszna. - Myślę, że to wpłynie na pozostałe drużyny, które będą się z nami mierzyły - przyznał trener beniaminka Kazimierz Moskal.

Cios za cios

W Łodzi Lech ostro wziął się do pracy. Nie minęła pierwsza minuta, a doskonałą okazję miał Tymoteusz Puchacz. Lewy obrońca gości wbiegł w pole karne, ale trafił w boczną siatkę. W minucie 4. poznaniacy dopięli swego. Darko Jevtić podał do wychodzącego na czystą pozycję Joao Amarala, który wykorzystał sytuację sam na sam z Michałem Kołbą.

Źródło: Newspix Joao Amaral otworzył wynik meczu

Gospodarze odpowiedzieli po kwadransie, choć strzał Rafała Kujawy był niecelny. Drugi za chwilę również. Po nim spróbował jeszcze Dani Ramirez. Też obok bramki, ale ŁKS rozkręcał się na dobre.



Hiszpański napastnik ŁKS-u w końcu został bohaterem w 32. minucie, gdy wykończył składną akcję zespołu.

Źródło: Newspix Dani Ramirez strzelił na 1:1

Nieskuteczny ŁKS

Lech zareagował natychmiast. Z dystansu idealnie przymierzył Jevtić, który do asysty dołożył efektownego gola. Goście momentami grali z rozmachem. Przed końcem pierwszej połowy doskonałą sytuację zmarnował jeszcze Amaral.



Po przerwie Jevtić był bliski drugiej bramki, ale w ostatniej chwili został zablokowany przez rywala.

ŁKS też miał swoje szanse. Jedną z nich zaprzepaścił Kujawa, którego strzał wybił jeden z poznańskich zawodników. W takich okolicznościach łodzianie ponieśli pierwszą porażkę po powrocie do ekstraklasy.

ŁKS Łódź - Lech Poznań 1:2 (1:2)

Bramki: 0:1 Joao Amaral (4.), 1:1 Dani Ramirez (32.), 1:2 Darko Jevtic (34.).

ŁKS: Michał Kołba - Artur Bogusz, Maksymilian Rozwandowicz, Jan Sobociński, Adrian Klimczak (46. Jan Grzesik) - Dani Ramirez, Bartłomiej Kalinkowski (46. Ricardo Guima), Łukasz Piątek, Maciej Wolski (61. Wojciech Łuczak), Pirulo - Rafał Kujawa.

Lech: Mickey van der Hart - Robert Gumny, Thomas Rogne, Dorde Crnomarkovic, Tymoteusz Puchacz - Joao Amaral (73. Filip Marchwiński), Karlo Muhar, Darko Jevtic (85. Jakub Moder), Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak - Christian Gytkjaer (81. Paweł Tomczyk).