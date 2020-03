Górnik nie pojechał na mecz z ŁKS. "Czekamy na rozwój wypadków"

WSZYSTKIE MECZE PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY DO OBEJRZENIA ZA DARMO

Błaszczykowski zaapelował o zawieszenie piłkarskich rozgrywek w Polsce Jakub... czytaj dalej » - Zgodnie z planem wyjazd miał się odbyć - jak zawsze - dzień przed spotkaniem. Po rozmowach zarządu, piłkarzy i trenerów został odwołany - poinformował rzecznik klubu z Zabrza Bartłomiej Perek.

Górnik wystąpił do organizatora rozgrywek o przełożenie zaplanowanego na godzinę 18.00 meczu. 205-kilometrowy odcinek z Zabrza do Łodzi pokonać można autokarem w czasie poniżej trzech godzin.

- Sytuacja jest dynamiczna, czekamy na rozwój wypadków - zaznaczył Perek.

Zgodnie z czwartkową decyzją zarządu PZPN mecze ekstraklasy mają się odbywać bez udziału publiczności.

Apel Błaszczykowskiego

W czwartek kapitan Wisły Kraków i 108-krotny reprezentant Polski Jakub Błaszczykowski wystosował oświadczenie do władz odpowiedzialnych za polski futbol, w którym zaproponował zawieszenie ligowych rozgrywek w kraju. "W obliczu tak poważnego zagrożenia jakim jest koronawirus, na nas wszystkich spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność" - napisał w mediach społecznościowych.

Z jego stanowiskiem zgodził się Zbigniew Boniek. "Kuba masz racje, uzgodnicie z klubami zasady (sytuacja wyjątkowa) 'we don’t play', np. bezpłatne urlopy do końca zawieszenia rozgrywek. Jestem za. PS. Kluby na razie chcą grać....dla mnie osobiście każda wersja do przyjęcia" - wyjaśnił prezes PZPN.