Pracownicy Liverpoolu na urlopie. "Unikną trudnej sytuacji finansowej"

Piłkarze w Anglii przeciwni cięciom. "Jeśli klub ma pieniądze, powinien wypłacać pensje" Coraz częściej... czytaj dalej » Już wcześniej kilka klubów z Premier League, w tym Bournemouth i Newcastle United, wysłało na urlopy pracowników, którzy nie są piłkarzami. Teraz na taki krok zdecydował się triumfator poprzedniej edycji Ligi Mistrzów

"Liverpool FC umieścił część pracowników, których dotknęło zawieszenie rozgrywek w Premier League, na urlopach" - poinformowano na stronie internetowej The Reds.

Jednocześnie potwierdzono, że "pracownicy otrzymają 100 procent wynagrodzenia, aby zagwarantować, że żaden z nich nie znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej".

Piłkarze zarobią mniej

Dzień wcześniej angielska ekstraklasa oświadczyła, że jej kluby będą konsultować ze swoimi piłkarzami kwestię proponowanej 30-procentowej obniżki ich wynagrodzeń.

Liverpool poinformował w sobotę, że trwają dyskusje na temat redukcji poborów i że istnieje "zbiorowe zobowiązanie na wyższych szczeblach klubu" do zapewnienia miejsc pracy pracownikom.

"Dyskusje są skomplikowane, w wyniku czego cały proces trwa” - dodał klub.



#LFC is continuing to deal with a range of challenges caused by the impact of the COVID-19 pandemic and would like to update supporters on the progress that has been made to date. https://t.co/0QAiCSVDv6 — Liverpool FC (at) (@LFC) April 4, 2020





Rozgrywki w Anglii z powodu pandemii COVID-19 zostały wstrzymane 11 marca. Przerwa miała potrwać do końca kwietnia, ale w piątek Premier League zdecydowała, że ten okres zostanie przedłużony do odwołania. Sezon 2019/20 ma ponownie ruszyć dopiero wówczas, gdy będzie to "bezpieczne i właściwe".

Liczba ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii wynosi prawie 4,5 tysiąca.