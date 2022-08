Anglia w szoku. Liverpool wyrównał niesamowity rekord

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Piłkarze The Reds przez cały sobotni mecz mieli druzgocąca przewagę i kolejne składne akcje zamieniali na gole. 5:0 prowadzili już do przerwy, a po zmianie stron nie zwolnili tempa, atakując do ostatniej minuty.

Źródło: Getty Images Fabio Carvalho cieszy się z gola

Liverpool w pogoni za rekordem

Liverpool szalał, atakował dwucyfrowy rekord. Manchester City najadł się strachu Wielkie rzeczy i... czytaj dalej » Ostatecznie piłkarze trenera Juergen Kloppa zwyciężyli 9:0. To kosmiczne zwycięstwo, choć liverpoolczycy na pewno chcieli być pierwszymi, którzy w erze Premier League (utworzona w 1992 roku) osiągnęli w jednym spotkaniu wynik dwucyfrowy.

W tych rozgrywkach 9:0 na tablicy wyników pojawiło się dotąd trzykrotnie. W 1995 roku Manchester United rozbił tak Ipswich Town. Czerwone Diabły w identycznym stosunku zdemolowały też Southampton w 2021 r.

Święci przegrali tak wysoko również dwa sezony wcześniej z Leicester. Wstyd był podwójny, bo sromotne lanie dostali przed własną publicznością.

Przed erą Premier League najwyższy wynik w historii padł w 1909 roku. Wówczas ekipa Leicester przegrała z Nottingham Forest 0:12.

Wyniki sobotnich meczów Premier League:

Liverpool – Bournemouth 9:0 (5:0)

Bramki: Diaz (3, 85), Elliott (6), Alexander-Arnold (28), Firmino (31, 62), van Dijk (45), Mepham (46 – samobójcza), Carvalho (80).

Southampton - Manchester United 0:1

Brentford - Everton 1:1

Brighton - Leeds 1:0

Chelsea - Leicester City 2:1

Manchester City - Crystal Palace 4:2

Arsenal - Fulham o 18:30