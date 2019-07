Liverpool wygrał Ligę Mistrzów i zapomniał o transferach. Klopp: drużynę mam już gotową

22.07 | W Bostonie Liverpool starł się w towarzyskim meczu z Sevillą. Nie wszyscy potraktowali jednak to spotkanie jak sparing. W pewnym momencie bandyckiego wręcz faulu dopuścił się piłkarz Andaluzyjczyków Joris Gnagnon, za co od razu otrzymał czerwoną kartkę.

Nicolas Pepe to obecnie najbardziej gorące naziwsko na giełdzie transferowej. 24-latek ma za sobą kapitalny sezon w barwach Lille. Teraz walczą o niego największe tuzy Europy. Podobno blisko jego zatrudnienia był Bayern, ale do gry włączył się Liverpool. Gdzie wyląduje Pepe?

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

Piłkarze Juergena Kloppa zremisowali w nocy ze Sportingiem Lizbona 2:2. W tym meczu nie wystąpił Nathaniel Clyne. Prawy obrońca The Reds uszkodził więzadło krzyżowe i nie zagra przez pół roku. - Podczas okienka transferowego budujesz drużynę. Tyle tylko, że ja drużynę mam już gotową - wyznał Klopp.

Clyne latem wrócił z wypożyczenia z Bournemouth. Miał być wsparciem dla młodego Trenta Alexandra-Arnolda, ale w meczu towarzyskim z Borussią Dortmund doznał poważnego urazu. Opuścił zgrupowanie w USA przed ostatnim sparingiem ze Sportingiem Lizbona. LFC zremisowało z Portugalczykami 2:2, a media obiegło zdjęcie Kloppa, który intensywnie zagadywał Bruno Fernandesa. Pomocnik Sportingu od wielu tygodni łączony jest z Manchesterem United.

Soooo Klopp told Bruno Fernandes to just hop on the Liverpool plane, right? #LFC#Liverpoolpic.twitter.com/BevIzpqcTE — Banter FC (@BanterFC5) July 25, 2019

Liverpool wydał zeszłego lata prawie 200 milionów funtów, co zaowocowało walką o mistrzostwo Anglii do ostatniej kolejki i sukcesem w Lidze Mistrzów. Mimo że na Anfield nikt nie spodziewał się podobnych zakupów teraz, to bierność klubowych mistrzów Europy mocno dziwi.

Fekira już nie kupią, wróci Coutinho?

- To nie takie proste. Już w zeszłym roku powiedziałem, że z niezbyt dużym budżetem trudno jest wzmocnić drużynę. Natomiast ze zwariowanymi i nieograniczonymi środkami na transfery możesz zawsze tego dokonać. Płacisz kosmiczne pieniądze za piłkarzy i wtedy wszystko jest możliwe - oświadczył Klopp.

Łączony przez ostatni rok z Liverpoolem Nabil Fekir ostatecznie trafił do Betisu Sewilla. Nicolas Pepe z Lille to ostatni głośny transferowy temat Liverpoolu. Kolejka do wspomnianego Fernandesa jest bardzo długa i działacze The Reds nie są raczej na początku tego łańcuszka.

- Wszyscy wiemy, że nie będziemy wygrywać Ligi Mistrzów co roku. Nie czarujmy się, teraz czekamy na mistrzostwo Anglii. Liczę, że Klopp przed odejściem z klubu zrobi to dla nas - powiedział w rozmowie z LFCTV Jamie Carragher, były piłkarz Liverpoolu.

Fekir miał być naturalnym następcą Philippe Coutinho, który wręcz uciekł z Liverpoolu do Barcelony, ale w stolicy Katalonii radzi sobie przeciętnie. Na tyle przeciętnie, że Blaugrana odda Brazylijczyka bez żalu. Dziennikarze będący najbliżej klubu z Anfield twierdzą, że Klopp nie chce słyszeć o powrocie "Phila" do Liverpoolu. Niemiecki szkoleniowiec bardzo szybko poradził sobie z odejściem rozgrywającego. Zmienił system, inaczej układał linię pomocy, czego efektem były dwa finały Ligi Mistrzów.